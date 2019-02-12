تقرير: اقتصاد السعودية ينمو 2% عام 2019 

توقع تقرير اقتصادي، صدر اليوم الثلاثاء، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نموًا حقيقيًا بمقدار 2% العام الجاري مقابل 2.2% عام 2018 بعد تراجعه بنسبة طفيفة بلغت 0.7% عن عام 2017.

وأشار تقرير شركة جدوى للاستثمار، واطلعت عليه إرم نيوز، إلى أن جميع القطاعات النفطية وغير النفطية ستحقق نموًا هذا العام رغم قرار المملكة خفض إنتاج النفط بشكل كبير بموجب اتفاق لمنظمة أوبك وشركائها لتقليص المعروض لدعم الأسعار.

وقدر التقرير أن يحقق القطاع النفطي نموًا بمقدار 1.6% عام 2019 ، وهو أقل من النمو المتوقع في القطاع غير النفطي والمقدر بنسبة 2.3% مقارنة مع حوالي 2.8% للقطاع النفطي و2.1% للقطاع غير النفطي عام 2018.

وتوقع التقرير أن يتسارع نمو القطاع الخاص هذا العام إلى 2% من 1.7% عام 2018 ، فيما ستزيد نسبة النمو في القطاع الحكومي غير النفطي إلى 3% من 2.8%.

وبين التقرير أن جميع القطاعات غير النفطية ستحقق نموًا إيجابيًا هذا العام أعلاها قطاعات التعدين بنسبة 4.5% والمال والتأمين بنسبة 3.7% والصناعات التحويلية بنسبة 3.5% والنقل والمواصلات بنحو 2.5%.

وأوضح التقرير أن قطاع النفط الذي شكل نحو 44% من الاقتصاد السعودي، الذي يعد أكبر اقتصاد عربي، سيحقق نموًا هذا العام رغم أن إنتاج المملكة سيبقى عند نفس المستوى تقريبًا هذا العام، مشيرًا إلى أن الزيادة ستكون نتيجة ارتفاع إنتاج الغاز وتشغيل مصفاة جازان التي تبلغ طاقتها الانتاجية 400 ألف برميل يوميًا.