“حساب المواطن” يوضح الفئات التي يدعمها من غير السعوديين

قال المتحدث باسم برنامج “حساب المواطن” سلطان القحطاني إن البرنامج يقدم دعما لغير السعوديين في حالات محددة فقط.

وجاء توضيح القحطاني على حسابه الرسمي في “تويتر” بعد تداول أنباء عن تقديم البرنامج دعما لغير السعوديين.

وقال: “ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب المواطن؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط: حاملي بطاقة التنقل، وأرملة السعودي مع أبنائها، وزوجة السعودي الأجنبية، والأجنبي المتزوج من سعودية، ومطلقة السعودي مع أبناءها”.

توضيح:

ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب المواطن؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط:

– حاملي بطاقة التنقل

– أرملة السعودي مع أبنائها

– زوجة السعودي الأجنبية

– الأجنبي المتزوج من سعودية

– مطلقة السعودي مع أبناءها — سلطان القحطاني (@SpokesmanCa) February 6, 2019

جدير بالذكر، أنه “خلال 14 شهرًا تعاون مع برنامج حساب المواطن أكثر من 18 جهة حكومية، أثمرت عن 4 مليارات عملية تبادلية لرفع كفاءة الدعم الحكومي”، وفقًا للقحطاني.

وكانت الحكومة السعودية قد أنشأت برنامج “حساب المواطن” من أجل تخفيف الأعباء على المواطن عبر تقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وجاء ذلك من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.