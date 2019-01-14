2.4 مليار ريال دفعة الشهر الجاري من “حساب المواطن” في السعودية

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن في السعودية، سلطان القحطاني، عن أن إجمالي المبالغ المدفوعة للمستفيدين من البرنامج، في دفعة شهر كانون الثاني/يناير الجاري، بلغت أكثر من 2.4 مليار ريال.

وقال القحطاني إن “معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الرابعة عشرة للبرنامج، وصل إلى 0.5%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.70 مليون مستفيد مقارنةً، بالدفعة الماضية التي بلغ عدد مستفيديها 3.69 مليون”.

وذكر القحطاني أن “عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون، مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد، وشكلوا ما نسبته 39%”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وطبقًا لأرقام البرنامج، فإن “الإناث المستفيدات كأرباب أسر، شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، بينما شكلن المستقلات الإناث 53%، فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، في حين تحصل 83% من إجمالي المستقلين، على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى”.

ودعا المتحدث الرسمي إلى “أهمية الإفصاح وتعبئة البيانات بشكل محدد ودقيق، لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعات المقبلة وذلك عند مطابقة بيانات المتقدم مع الجهات المعنية وذات العلاقة”.