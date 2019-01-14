السعودية تكشف حقيقة افتتاح سفارتها في دمشق

علقت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، على أنباء شاعت حول افتتاح المملكة سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

ونفت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” تلك الأنباء، مؤكدة في تغريدة لها أنه “لا صحة لفتح سفارة المملكة في دمشق”.

ونفى مصدر مسؤول، في وزارة الخارجية السعودية، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، حول عزم السعودية افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

وقال البيان الذي نشرته الوزارة حول الأمر: “إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريح منسوب لمعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، حول افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السورية دمشق، نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التصريح المزعوم، وأوضح أن التصريح لا صحة له جملة وتفصيلًا”.

وكانت مواقع إلكترونية قد تداولت سابقًا، تصريحًا منسوبًا لوزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، حول افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق.