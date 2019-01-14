بعد إعلان السعودية بناء مصفاة نفط.. إيران: مستعدون لتصدير الغاز إلى باكستان

أعلن حسن منتظر تربتي، المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، ونائب وزير النفط، استعداد طهران لتصدير الغاز إلى باكستان، مؤكدًا أنه تم وضع خط الأنابيب بشكل جزئي، وبناء البنية التحتية من أجل تصدير الغاز.

يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن السعودية تعتزم بناء مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار في ميناء “جوادر” الباكستاني.

وقال تربتي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية،الإثنين، إنه “على المسؤولين الباكستانيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيشترون الغاز أم لا”.

وأضاف المسؤول الإيراني أنه “في الوقت الحاضر، تصدر إيران الغاز إلى العراق من بغداد والبصرة”، منوهًا إلى أنه “مع ارتفاع الطلب على الغاز في فصل الصيف، سيزداد حجم الصادرات”.

أما بالنسبة لمدفوعات الغاز باليورو أو الدولار، فقال تربتي: “حتى الآن حصلت إيران على اليورو من الحكومة العراقية مقابل تصدير الغاز”.

ويجري بناء مصنع لإنتاج الغاز في مدينة عسلويه التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران، وسيتم تشغيل المصنع في المستقبل القريب، حسب ما ذكر تربتي.