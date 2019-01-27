خلل في صرف العلاوة السنوية يثير غضب موظفين في السعودية

أدى خلل في صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع العام في السعودية، يوم الأحد، لردود فعل غاضبة لدى الموظفين العاملين في مؤسسات حكومية لم تصرف لهم علاواتهم السنوية بشكل كامل، على عكس مؤسسات أخرى، في خلل ناجم عن تفسير مختلف للتعليمات الرسمية.

وتسلم نحو 1.5 مليون موظف وموظفة يعملون في المؤسسات الحكومية، رواتب شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد إضافة العلاوة السنوية عليها عن العام الميلادي 2019، حيث تخلت المملكة عن استخدام التقويم الهجري في احتساب رواتب موظفيها وعلاواتهم السنوية وبدلاتهم.

لكن صرف العلاوة السنوية للموظفين اختلف من وزارة لأخرى، فبينما أضافتها غالبية وزارات الحكومة السعودية ومؤسساتها، بشكل كامل إلى الرواتب، أضافتها جهات أخرى وبينها وزارة التعليم التي تضم أكثر من نصف مليون منسوب بشكل جزئي، بحيث تم صرف علاوة 6 أيام فقط وليس عن شهر كامل.

ونجم الخلل والتباين في صرف العلاوة السنوية في المملكة عن اتباع وزارة التعليم للتقويم الهجري في صرف الرواتب والبدلات والعلاوة السنوية لمنسوبيها، فيما اعتمدت غالبية الجهات الحكومية الأخرى على التقويم الميلادي.

وخرج المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي؛ للرد على الانتقادات الكثيرة التي انهالت على وزارته، وقال إن رواتب الموظفين التي تم صرفها، يوم الأحد، هي رواتب شهر ربيع الآخر الهجري، وإن العلاوة السنوية التي صرفت مع الراتب تمثل استحقاق ستة أيام فقط.

وأوضح العصيمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن “رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21، هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ، واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م، الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب”.

رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.. — مبارك العصيمي (@mualosaimi) January 27, 2019

وزاد توضيح العصيمي من حدة الانتقادات لوزارته التي أدخلت منسوبيها بسجالات وجدل واسع؛ بسبب تمسكها بشكل منفرد بالتقويم الهجري في احتساب وصرف العلاوة السنوية، بينما تلتزم باقي الوزارات بصرف الرواتب وفق التقويم الميلادي الذي يصادف اليوم الأحد تاريخ 27 يناير الموافق لتاريخ 21 من الشهر الخامس الهجري، بينما تقول الوزارة إن الراتب الحالي هو راتب الشهر الرابع الهجري.

الجهات الحكومية تُنفذ الأمر الملكي بصرف #العلاوة_السنوية الكاملة لموظفيها ، و #وزارة_التعليم تصرف علاوة ٦ أيام فقط !!! إذا كانت العلاوة بالهجري .. أين علاوة ١٤٣٨ هـ ؟

. pic.twitter.com/d6OW3R88jG — عادل التويجري ???????? (@AbuRiyadh545) January 27, 2019

#العلاوه_السنويه

إذا الرواتب بالميلادي نستحق 27 يوم

وإذا الرواتب بالهجرى نستحق 4 شهور و 24 يوم

وإذا على المزاج تكفينا 6 أيام

فإما أن تنزل العلاوة كاملة أو تحسب حسب التاريخ الهجري من بداية شهر محرم 1440هـ بأثر رجعي،،، pic.twitter.com/77a9T3qoSI — مشعل الحربي (@AlharbyMeshaal) January 27, 2019

ويقول غالبية الموظفين السعوديين، إن الحل الأمثل للقضية الطارئة في صرف العلاوة السنوية يكون عبر تراجع وزارة التعليم عن آلية احتساب الرواتب والعلاوة السنوية بالتقويم الهجري، واتباع باقي وزارات الحكومة باعتماد التقويم الميلادي.

ومن المرتقب صدور توضيح رسمي من وزارة المالية ينهي الجدل الحاصل، وسط توقعات بأن يتضمن تعهدًا بصرف باقي العلاوة السنوية لموظفي التعليم مع رواتب شهر شباط/فبراير القادم بأثر رجعي.

وأصبح صرف العلاوة السنوية محل اهتمام ومتابعة من غالبية موظفي المملكة، بعد عقود من صرفها بشكل روتيني في بداية كل عام هجري، إذ أوقفت الحكومة في أيلول/ سبتمبر من العام 2016، صرف العلاوة ضمن إجراءات تقشف فرضتها أسعار النفط المتهاوية.

ومنذ ذلك التاريخ، جرت عدة تغييرات على موعد صرف العلاوة السنوية وآلية تنفيذها، بحيث تم ربط إضافتها وصرفها بالسنة الميلادية بدلًا من الهجرية، وكان من المقرر أن يتم ربط إضافتها وصرفها بأداء الموظف قبل أن يأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بصرفها من دون شرط التقييم.

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، بين 135 ريالًا لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالًا لموظفي المرتبة 15 الأعلى أجرًا في البلاد، باستثناء الوظائف التعليمية المقسمة إلى ستة مستويات (مراتب) فقط، فيما يقضي الموظف عدة سنوات داخل المرتبة أو المستوى متنقلًا من درجة إلى درجة أعلى قبل انتقاله لمرتبة أو مستوى أعلى.

وقال وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنّ ربط صرف العلاوة السنوية بأداء الموظفين لم يلغَ بشكل نهائي، لكن تم تأجيل تطبيقه لحين استكمال اللوائح، ما يعني أن تغييرات أخرى ستطرأ على العلاوة السنوية وآلية صرفها في المستقبل.