بالفيديو.. عواصف رملية تضرب عدة مدن سعودية

ضربت عواصف من الغبار الشديد محافظة النعيرية السعودية، التابعة لإدارة المنطقة الشرقية؛ ما تسبب في انعدام الرؤية تمامًا.

ونشر موقع طقس العرب في السعودية، نشرة جوية تشير إلى توقعات عاصفة رملية تبدأ بالتأثير شمالًا فجر اليوم الخميس، وتمتد نهارًا لتشمل مناطق واسعة من المملكة.

كما نشر الموقع فيديو يُظهر بِدء العواصف الرملية في النعيرية، مبيّنًا كثافة غبار أسفرت عن انعدام الرؤية وتسببت بعرقلة حركة المرور على الطرقات.