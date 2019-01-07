فوضى في حركة السفر والنقل ببريطانيا وهولندا بسبب العواصف

أدى انخفاض درجات الحرارة إلى -4 درجة مئوية وظهور ضباب كثيف في بريطانيا، إلى تحذيرات من انقطاع الكهرباء وفوضى في السفر مع هبوب رياح عاتية بقوة 75 ميلًا في الساعة.

أصدر مكتب الأرصاد في شمال اسكتلندا تحذيرات من سوء الأحوال الجوية حتى الساعة التاسعة صباح غد، حيث من المتوقع أن تتسبب العواصف التي تصل سرعتها إلى 75 ميلًا في الساعة في تعطيل حركة النقل الجوي والبري.

ومن المحتمل أن تتضرر بعض خدمات الحافلات والقطارات، فضلًا عن احتمالية معاناة المسافرين مع طول مدة الرحلات، كما حذر خبراء الأرصاد من خطر انقطاع التيار الكهربائي، فضلًا عن ارتفاع الموج الذي سيتجاوز الحواجز البحرية.

وأدى انخفاض درجات الحرارة إلى -4 درجة مئوية وظهور ضباب كثيف في بريطانيا، إلى تحذيرات من انقطاع الكهرباء وفوضى في السفر مع هبوب رياح عاتية بقوة 75 ميلًا في الساعة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ستستمر موجة البرد القارس التي تشهدها بريطانيا طوال هذا الأسبوع، مع توقعات بهبوب رياح في بعض المناطق تصل سرعتها إلى 80 ميلًا في الساعة.

وتشير التوقعات الجوية إلى أن أجواء إنجلترا ستظل غائمة اليوم إلى حد كبير، مع بعض الأمطار المتقطعة في الشمال، إلا أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى -3 درجة مئوية (27 درجة فهرنهايت) في اسكتلندا، غدًا، بينما ستكون في شمال إنجلترا وويلز والمناطق الوسطى أعلى من درجة الصفر (32 فهرنهايت).

وخلال منتصف الأسبوع، من المتوقع أن يسود الصقيع والضباب الجليدي، مع انخفاض درجات الحرارة إلى -4 (25 فهرنهايت) شمال الحدود، وحتى -3 (27 فهرنهايت) في أجزاء من إنجلترا، بما في ذلك بلاكبول ومانشستر ومنطقة البحيرة.

عاصفة هولندا

في ذات الإطار، ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) 159 رحلة جوية أوروبية من وإلى أمستردام، يوم الثلاثاء؛ بسبب عاصفة متوقعة.

وقال فرع شركة طيران (أير فرانس -كيه.إل.إم) في هولندا، اليوم الإثنين، إن الرياح الشديدة ستقصر حركة الطيران في مطار سخيبول في أمستردام على مدرج واحد فقط.

ويعد مطار “سخيبول” ثالث أكبر مطار في أوروبا.