كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية وقطر في كأس آسيا 2019

تتّجه الأنظار مساء الخميس إلى ملعب مدينة زايد في الإمارات لمتابعة المواجهة الكروية العربية التي تجمع بين منتخبي السعودية وقطر في ختام منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا 2019.

وضمن المنتخبان التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر بالبطولة بعدما حصدا الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب لبنان، وكوريا الشمالية، إلا أن مواجهة الليلة ستحسم صدارة ترتيب المجموعة، خاصة أن المواجهات المباشرة ستحسم الترتيب ثم فارق الأهداف.

موعد مباراة السعودية وقطر والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية وقطر.

وتذاع المباراة عبر قناتي “بي إن سبورتس ماكس 1″، و”الكأس إكسترا 1” بصوت المعلّق التونسي عصام الشوالي.

وتُقام في نفس التوقيت مباراة لبنان ضد كوريا الشمالية في نفس المجموعة على ملعب الشارقة ، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورتس ماكس 2” بصوت المعلّق التونسي حفيظ دراجي.

تفوق سعودي

ويتفوق منتخب السعودية بشكل واضح على قطر في تاريخ اللقاءات السابقة بينهما، فالأخضر فاز في 17 مباراة خلال 37 مواجهة جمعتهما، بينما حصد منتخب قطر الفوز في 6 لقاءات، وفرض التعادل كلمته في 15 لقاء، وسجل منتخب السعودية 52 هدفًا، بينما أحرز منتخب قطر 27 هدفًا.

وبدأت لقاءات المنتخبين العام 1970 في بطولة كأس الخليج الأولى يوم 2 أبريل من ذلك العام، وتعادلا بهدف لكل منهما، ثم فاز منتخب السعودية برباعية في بطولة كأس الخليج الثانية العام 1972، وفي النسخة الثالثة العام 1974 فاز الأخضر بثنائية دون ردٍ، ثم فاز بنتيجة 3-1 في لقاء دور الأربعة.

وحقق منتخب قطر أول فوز في بطولة كأس الخليج 1976 بالنسخة الرابعة ، وتعادلا وديًا في العام 1978 قبل أن يحقق المنتخب السعودي فوزه التاريخي بسباعية دون ردٍ العام 1979 في كأس الخليج، وفي تصفيات مونديال 1982 فاز الأخضر بهدفٍ، وكرَّر نفس النتيجة في بطولة كأس الخليج 1982، ثم فاز منتخب قطر بنتيجة 2-1 في بطولة الخليج 1984.

وفي كأس آسيا 1984 تعادلا بهدفٍ لكل منهما، ثم حسم الأخضر المركز الثالث ببطولة كأس العرب 1985 بعدما فاز بدور المجموعات بهدفٍ، وفي بطولة الخليج العام 1986 فاز المنتخب السعودي بثنائية دون ردٍ، وتغلّب أيضًا بهدفٍ في دورة الألعاب الآسيوية.

وفي تصفيات مونديال 1990 تعادلا بهدف لكل منهما، وتعادلا في كأس آسيا 1992، ولكن المنتخب السعودي فاز في النسخة 11 لكأس الخليج بهدفٍ نظيفٍ، وفي النسخة 12 بنتيجة 2-1، وتعادلا في النسخة 13 بهدفي لكل منهما. وفي تصفيات مونديال 1998 فاز المنتخب السعودي ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف، وحسم الأخضر كأس العرب 1998 أيضًا بفوز بنتيجة 3-1 في النهائي.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في بطولة الخليج النسخة 14، وتعادلا أيضًا في كأس آسيا العام 2000، وفاز منتخب السعودية بنتيجة 3-1 في بطولة الخليج 15، وتعادلا في كأس الخليج 16، وفاز منتخب قطر وديًا، وتعادلا في بطولة خليجي 18، ثم فاز الأخضر وديًا العام 2008.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في بطولة خليجي 19، وفاز قطر بنتيجة 2-1 وديًا، وتعادلا بهدف لكل منهما في بطولة خليجي 20 العام 2010، وحقق منتخب قطر أكبر انتصار بنتيجة 4-1 في بطولة غرب آسيا 2013، وتعادلا في بطولة خليجي 22، ثم فاز منتخب قطر بنتيجة 2-1 في النهائي العام 2014.

أسلحة الأخضر

يسعى منتخب السعودية إلى حسم الصدارة بالعلامة الكاملة، وهو ما أكد عليه المدرب الإسباني خوان بيتزي، موضحًا أن “الأخضر” يستطيع تحقيق الفوز، ويسعى إليه، بغض النظر عن هوية منافسه في دور الستة عشر.

ويأمل الأخضر بالحفاظ على نظافة شباكه، وزيادة حصيلته التهديفية، ويعتمد بيتزي على طريقة لعب 4-14-1 بوجود الحارس محمد العويس، وأمامه: علي آل بليهي، ومحمد آل فتيل، ومحمد البريك، وحمدان الشمراني، ومع عودة ياسر الشهراني للتدريبات إلا أن الاتجاه الأقرب استمرار حمدان خوفًا من تجدد إصابة ياسر.

ويقود خط الوسط عبدالله عطيف كلاعب ارتكاز، وأمامه رباعي صناعة اللعب هتان باهبري، وسالم الدوسري، وعبد العزيز البيشي، وحسين المقهوي، وأمامهم فهد المولد.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز” إن منتخب السعودية يسعى إلى حصد الفوز، وتحقيق العلامة الكاملة، وهو أمر معنوي مهم للأخضر، موضحًا أن المدرب خوان بيتزي نجح بتكريس النزعة الهجومية، والأداء الجماعي في طريقة لعب المنتخب السعودي.

وأضاف:”فهد المولد، وسالم الدوسري، وهتان باهبري، مثلث هجومي رائع، وهناك دور مهم لحسين المقهوي في الربط بين الوسط والهجوم”.

أوراق العنابي

يعتمد الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر على تشكيلته الثابتة التي تضم الحارس سعد الدوسري، وأمامه الرباعي طارق سلمان، وبسام الراوي، وبيدرو ميجيل، وعبد الكريم الحاج للدفاع.

ويقود خط الوسط عاصم ماديبو، وعبد العزيز حاتم، مع بوعلام خوخي، مع مثلث هجومي يضم: حسن الهيدوس، والمعز عبد الله هداف البطولة وأحد أبرز لاعبيها، وأكرم عفيف.