الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا 2019

قال فهد المولد مهاجم السعودية إن تشكيلة منتخب بلاده عازمة على إحراز لقب كأس آسيا لكرة القدم قبل القدوم إلى الإمارات، لذا سيحاول الفوز بكل لقاء.

وأقنعت السعودية المشجعين في أول مباراتين، وسجلت ستة أهداف دون أن تستقبل أي هدف أمام كوريا الشمالية، ولبنان وضمنت التأهل مبكرًا لدور الستة عشر.

لكن المنتخب الملقب باسم “الأخضر” يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن قطر المتصدرة، قبل قمة خليجية مرتقبة لتحديد أول مركزين غدًا الخميس.

وقال المولد في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، “استعدينا للمباراة مثل أي مباراة، وليس لأننا ضمنا التأهل يعني أننا سنتهاون.

“عازمون على حصد (لقب) البطولة قبل أن نأتي إلى هنا. ما نرغب في خسارة أي نقاط في هذه المباراة”.

وأضاف “كل المنتخبات لديها طموح في الوصول إلى النهائي والفوز باللقب. تعاهدنا كلاعبين أن يكون طموحنا أكبر من كل المنتخبات.. كل المنتخبات متقاربة في المستوى وإن شاء الله نتفوق عليهم”.

ولا يهتم المولد، كما هو حال مدربه خوان أنطونيو بيتزي بالمنافس المقبل في دور الستة عشر، وقال مهاجم الاتحاد السعودي إن منتخب بلاده يستطيع الفوز على أي فريق.

وقال المولد “أتوقع أن منتخبنا قادر على تحقيق الفوز على أي منتخب، وكما قلت نحن عازمون على البطولة.. الكل تابع أداء السعودية في أول مباراتين وقدمنا أداءً ممتازًا”.

وقلل اللاعب السريع من تأثير أي خلافات سياسية بين السعودية وقطر على شكل المواجهة، وقال إن تركيز اللاعبين ينصب على الملعب فقط.

وأضاف مهاجم السعودية “تعاهدنا على محاولة تحقيق الفوز بأي مباراة، ونحن مستعدون أفضل استعداد، وبالنسبة للأمور الأخرى نحن لا نهتم بها وتركيزنا في الملعب”.

وأضاف “جئنا لهدف معين ودائمًا تركيزنا داخل المستطيل الأخضر، ونحاول أن نسعد الجماهير السعودية”.

ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف من المشجعين في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بعدما أعلن اتحاد الكرة المحلي توزيع تذاكر مجانية على الجماهير.

موعد مباراة السعودية وقطر.. والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة السعودية وقطر غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس والكاس.