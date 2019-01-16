مباراة السعودية وقطر.. الأخضر والعنابي في صراع صدارة المجموعة الخامسة

عند سحب قرعة كأس آسيا 2019، العام الماضي، توقع كثيرون أن يشهد 17 يناير قمة حاسمة ونارية بين الغريمتين السعودية وقطر لكن الأمر لم يعد كذلك إلى حد كبير.

ولا تزال العلاقة السياسية متوترة بين الدولتين لكن الواقع يقول إن المنتخبين ضمنا التأهل إلى دور الـ 16 بغض النظر عن نتيجة المواجهة في أبوظبي غدًا الخميس.

ويتصدر منتخب قطر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن السعودية بعد فوز المنتخبين في أول جولتين على لبنان وكوريا الشمالية وستحسم المواجهة بينهما أول مركزين فقط.

لكن من الناحية النظرية ربما لا يحصل الفائز بقمة المجموعة على أفضلية في بقية مسيرته في البطولة القارية المقامة في الإمارات.

وسيلعب المتصدر في دور الـ16 مع أوزبكستان أو اليابان بطلة آسيا 2011، وسيلتقي صاحب المركز الثاني مع إيران صاحبة أعلى تصنيف آسيوي أو العراق بطل آسيا 2007، لكن قبل انطلاق القمة الخليجية سيتعرف كل فريق على منافسه المحتمل.

وتلعب إيران مع العراق اليوم الأربعاء، وتلتقي أوزبكستان مع اليابان غدًا قبل القمة الخليجية المرتقبة من المشجعين، وفازت المنتخبات الأربعة بأول جولتين ولدى كل فريق 6 نقاط.

لكن في إستاد مدينة زايد الرياضية من المنتظر أن يمتلئ الملعب بمشجعي السعودية فقط في ظل عدم سفر الجماهير القطرية بسبب العلاقة السياسية المتوترة مع الإمارات.

وأعلن الاتحاد السعودي أنه بدأ يوم الإثنين الماضي توزيع تذاكر مجانية على المشجعين الراغبين في دعم “الأخضر” أمام قطر.

وقال خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية للصحفيين: “سنحاول تقديم أداء جيد أمام قطر وتحقيق الفوز، ولن ننظر لنتائج الآخرين، لنركز على مهمتنا وهي تحقيق نتيجة جيدة أمام قطر بغض النظر عن هوية المنافس في الدور القادم”.

ورفض بيتزي الكشف عن أي ملامح للتشكيلة أو عمّا إذا كان سيدفع بمجموعة من البدلاء، وقال إنه سيتخذ قراره قبل المباراة مباشرة.

وعاد ياسر الشهراني إلى المران الجماعي بعد التعافي من الإصابة، لكنه قد يجلس على مقاعد البدلاء حتى يكون مستعدًا تمامًا للظهور في الأدوار الإقصائية الحاسمة.

وقال فيلكس سانشيز مدرب قطر: “حققنا أول أهدافنا بالتأهل ونعرف أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة بعد ذلك وسنلعب أمام فريق منظم ويؤدي بصورة جيدة”.

“يجب أن نخطط للمباراة المقبلة بالأفكار والطريقة الصحيحة لتقديم أداء جيد آخر”.

وكرر المدرب الإسباني رفضه الكشف عن نيته في اختيار تشكيلة المباراة وقال إنه لا يبلغ اللاعبين أنفسهم بالتشكيلة إلا قبل المباراة.

ولم تستقبل قطر أو السعودية أي هدف في أول جولتين وسجلت الأولى 8 أهداف، منها 5 أهداف للمهاجم المعز علي هداف المسابقة الجارية، مقابل 6 أهداف للثانية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق المباراة الخميس، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

وفي المباراة الأخرى بالتوقيت نفسه سيلعب لبنان مع كوريا الشمالية على أمل انتزاع المركز الثالث. وعلى الأرجح سيكون الانتصار بأي نتيجة كافيًا للتأهل.

ويتأهل أول فريقين إلى دور الـ16 إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست بالمسابقة التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا.