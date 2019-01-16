كأس أسيا 2019.. 4 مباريات تحدد مصير منتخبات فلسطين واليمن وعمان ولبنان

بلغ 13 منتخبًا دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، المقامة في الإمارات، بينهم 6 منتخبات عربية وهي، الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، والعراق، والأردن، وخرج فريق عربي واحد هو المنتخب السوري، في حين مازال الأمل يراود 4 منتخبات عربية للفوز بالبطاقات الثلاثة المتبقية، وتخص 3 أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث.

وضمِن منتخب البحرين أولى البطاقات المخصصة لأفضل منتخب ثالث، في حين تتنافس 5 منتخبات على 3 بطاقات، بينها منتخب فلسطين، الذي أنهى مباريات الدور الأول ثالث المجموعة الثانية بنقطتين.

وتحدد 4 مباريات البطاقات الثلاثة الأخيرة، وهي مباريات قيرغيزستان والفلبين عن المجموعة الثالثة، واليمن مع فيتنام عن المجموعة الرابعة، وعُمان وتركمستان عن المجموعة الخامسة، ولبنان مع كوريا الشمالية عن المجموعة السادسة.

ويجمع بين المنتخبات الثمانية أن كل منها لم يملك أي نقطة، بعد هزيمتين لكل منهم، وتواجه بعضها بعضًا في الجولة الأخيرة.

ونستعرض حظوظ المنتخبات العربية الأربعة للتأهل لدور الـ16:

1. منتخب فلسطين

أنهى منتخب فلسطين مبارياته في المجموعة الثانية بنقطتين ويحتاج لبلوغ دور الـ16 أن تنتهي مباراتان من المباريات الأربعة على الأقل بالتعادل ليتأهل.

2. منتخب اليمن

يحتل المركز الرابع بـ 0 نقطة في المجموعة الرابعة ورصيده من الأهداف -8، ويواجه فيتنام ويحتاج للفوز في المباراة، وانتهاء إحدى المباريات الثلاثة الأخرى بالتعادل.

وقد يتأهل أيضًا في حال فوزه وانتهاء بقية المباريات بفوز أحد المنتخبين شريطة فوز كوريا الشمالية على لبنان بفارق لا يتجاوز هدفين.

3. منتخب عُمان

يحتل المركز الثالث بـ 0 نقطة و-2 من الأهداف، وهو أفضل نسبة، رفقة قيرغيزستان بين المنتخبات الثمانية المتنافسة على آخر البطاقات ويحتاج للفوز على تركمانستان أولًا وانتظار نتائج باقي المباريات ليتأهل.

ويبلغ دور الـ 16 حال انتهاء إحدى المباريات بالتعادل، أو في حال عدم تحقيق منتخب لبنان والفلبين للفوز بفارق كبير.

4. منتخب لبنان

يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة بـ 0 نقطة وأهداف -4، ويواجه كوريا الشمالية ويحتاج بدوره للفوز وانتهاء إحدى المباريات الأخرى بالتعادل.

وقد يتأهل أيضًا للدور المقبل حال فوزه بفارق يفوق هدفين على كوريا الشمالية وانتهاء المباريات الأخرى بفوز أحد المنتخبين بفارق هدف.