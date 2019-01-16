القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفيتنام اليوم في كأس آسيا 2019

يلعب منتخب اليمن مباراة مهمة مع منافسه الفيتنامي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم آسيا 2019، المقامة في الإمارات.

وتنقل مباراة اليمن وفيتنام على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

وتقام المباراة الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 18:00 بتوقيت القاهرة.

وخسر المنتخب اليمني 0/5 أمام إيران، و0/3 أمام العراق في أول مباراتين، في حين خسر منتخب فيتنام 2/3 أمام العراق ثم 0/3 أمام إيران، إلا أن الفائز منهما قد يؤمن بطاقته للتأهل لدور الـ 16.

واستقبل المنتخب اليمني 8 أهداف في مباراتين ولم يهز الشباك حتى الآن.

وتقابل منتخب اليمن مع فيتنام، مرة واحدة من قبل، وكانت العام 2002 في دورة الألعاب الآسيوية، وانتهى اللقاء بفوز اليمن بهدفين دون رد.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.