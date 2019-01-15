لحظة تحول حزن منتخب فلسطين والجمهور إلى فرح بعد هزيمة سوريا أمام أستراليا (فيديو)

شهدت مباراة الأردن وفلسطين، التي جمعت بين المنتخبين، يوم الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا 2019، لحظات عصيبة عاشها لاعبو “الفدائي” وجمهوره عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وجاءت لحظات الحزن بسبب نتيجة مباراة سوريا وأستراليا التي كانت تشير إلى التعادل الإيجابي في اللحظات الأخيرة 2-2، قبل أن يسجل توم روجيتش هدف الفوز لأستراليا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينهي آمال سوريا في التأهل إلى الدور التالي، ويحول ملعب “محمد بن زايد بنادي الجزيرة” إلى الفرح والابتهاج، لعودة الأمل لمنتخب فلسطين.

???? كيف تحول الحزن الفلسطيني إلى فرح بعد معرفة اللاعبين والجماهير بتسجيل أستراليا الهدف الثالث في شباك سوريا.#كأس_آسيا2019 #AsianCup2019 pic.twitter.com/LQbLJTXGDp — أخبار آسيا 2019 ???? (@AsianCup2019AR) January 15, 2019

وأصبح رصيد أستراليا ست نقاط وضمنت التأهل باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الأردن صاحب الصدارة، بينما تذيلت سوريا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويملك المنتخب الفلسطيني نقطتين بعد تعادله دون أهداف مع الأردن في المباراة، التي أقيمت في التوقيت ذاته في أبوظبي وربما يتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك طبقًا لنتائج بقية المجموعات.