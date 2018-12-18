ميزانية السعودية.. تعرّف على الوزارة الأكثر نصيبًا من المخصصات

كشفت أرقام الموازنة العامة في السعودية لعام 2019 المقبل، أن القسم الأكبر من الإنفاق سيكون على قطاع التعليم في البلاد التي يعيش فيها أكثر من 30 مليون نسمة نحو ثلثهم من الوافدين الأجانب.

وأوضحت الموازنة التي كشفت عن تفاصيلها وزارة المالية السعودية، أن بند الإنفاق في الموازنة خصص 193 مليار ريال (ما يُعادل 52 مليار دولار)، لوزارة التعليم.

كما كشفت أرقام الميزانية أن الإنفاق الفعلي على التعليم في العام المقبل سيتجاوز المبلغ المخصص، وقد يصل إلى 207 مليارات ريال أي (أكثر من 55 مليار دولار).

وفاق المبلغ المخصص لقطاع التعليم في البلاد، قطاعات كبرى أخرى، بينها القطاع العسكري، وقطاع الصحة.

وأقرت الرياض ميزانية العام المقبل لتكون الأكبر في تاريخ أكبر بلد مصدّر للنفط، بحيث بلغ الإنفاق المتوقع 1.106 تريليون ريال مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 975 مليار ريال، وبعجز متوقع يبلغ 131 مليار ريال.

والتعليم في السعودية مجاني بكافة مراحله، فيما يحصل طلاب الجامعات على منح شهرية أيضًا تبلغ نحو 1000 ريال في المتوسط.

وتعمل وزارة التعليم السعودية على خطة تطوير للقطاع بالتزامن مع تطبيق باقي وزارات الحكومة خططًا مماثلة تستهدف تحقيق “رؤية السعودية 2030” وهي مشروع عملاق وطموح للتغيير والتطوير.