السعودية: ندعم قطاع التعليم بنحو 5 مليارات دولار‎ في 32 دولة

كشفت السعودية، اليوم السبت، عن تنفيذها مشروعات داعمة لقطاع التعليم في 32 دولة، بنحو 5 مليارات دولار.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة، إن “عدد الطلاب والطالبات المستفيدين بلغ مليونًا و393 ألفًا و97 طالبًا وطالبة، موزعين على 32 دولة بإجمالي 132 برنامجًا ومشروعًا إنسانيًا تعليميًا، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و 212 مليونًا و 929 ألف دولار أمريكي”

وأضاف أنه “بلغ عدد الشركاء 27، منهم 4 شركاء من منظمات الأمم المتحدة وهم، اليونيسف واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الغذاء العالمي”.

وحسب الربيعة، فإن من أبرز المشاريع، تشييد وتأهيل مرافق تعليمية، ودعم تكاليف التعليم للاجئين، وتقديم منح دراسية، وتحسين جودة التعليم.

ومن الدول المستفيدة: اليمن وإندونيسيا ومصر، وغينيا والنيجر والمغرب، ولبنان وكوبا وطاجيكستان، وسريلانكا وأوغندا وكوت ديفوار، والأردن والعراق وفلسطين.

وأوضح الربيعة، أن السعودية تقوم بإيلاء قطاع التعليم اهتمامًا خاصًا؛ لكونه يؤدي دورًا حيويًا في التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات والنهوض بالأوضاع المعيشية للدول والشعوب المحتاجة، والانتقال بالفئات الضعيفة من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الاعتماد على الذات”.