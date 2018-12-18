إيران تجاوزت إسرائيل والسعودية فاقت فرنسا.. مفاجآت في ميزانيات الدفاع لعام 2018

شهدت ميزانيات الدفاع في دول العالم خلال العام 2018 أكبر زيادة لها منذ عشر سنوات، مدفوعة بالزيادات التي شهدتها الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، حسب ما جاء في تقرير لمكتب “اي اتش اس ماركت” نشر اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير الى ارتفاع ميزانيات الدفاع في العالم بنسبة 4,9% لتبلغ 1780 مليار دولار في 2018، وشكلت دول الحلف الأطلسي، وخاصة الولايات المتحدة، قاطرة هذا الارتفاع بزيادة هي الأهم في ميزانياتها للدفاع بلغت نسبتها 5,8 % (54 مليار دولار).

وأوضح التقرير أن نفقات دول الحلف الأطلسي ستفوق ألف مليار دولار في 2019 مقابل 989 مليارًا في 2018.

وأشار التقرير أيضًا الى أنه بسبب ارتفاع أسعار النفط، تجاوزت ميزانية الدفاع السعودية ميزانية فرنسا في 2018 وباتت تحتل المرتبة الخامسة عالميًا بـ 56 مليار دولار مقابل 53,6 مليار دولار لميزانية الدفاع في فرنسا رغم رفع هذه الأخيرة نفقاتها الدفاعية.

والأمر اللافت الآخر في الترتيب هو ورود ايران في المرتبة 15 متجاوزة كندا واسرائيل.

ولاحظ التقرير أن الارتفاع الكبير المسجل في 2018 “يتجاوز بشكل واضح الرقم القياسي المسجل في 2010 بعد نهاية الحرب الباردة والذي بلغ 1690 مليار دولار”.

وتوقعت مجلة جينس أن يشهد العالم في السنوات الخمس القادمة نموا معتدلا للنفقات ذات الصلة بالدفاع في حدود 2%، مع تباطؤ نموها في أوروبا والولايات المتحدة وعودة لنموها في الدول الناشئة.

هدف 2% من الناتج

ولاحظ المكتب أن تسع دول من أعضاء الحلف الأطلسي ستبلغ نفقاتها في 2019 نسبة 2% من ناتجها الإجمالي مقابل أربع فقط في 2014، وهذه الدول هي الولايات المتحدة واليونان واستونيا وليتوانيا ولاتفيا والمملكة المتحدة وبولندا ورومانيا وفرنسا.

ورفعت الولايات المتحدة بمفردها ميزانيتها الدفاعية بـ 46 مليار دولار في 2018 لتبلغ 702,5 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% هي الأكبر منذ 2008.

ونمت ميزانيات الدفاع في دول غرب أوروبا للعام الثالث على التوالي في 2018 لتبلغ 248 مليار دولار (زيادة ب 2,4 %). ويفترض أن تستمر في الارتفاع في 2019 بنسبة 3,6 % بدفع من زيادة بنسبة 11 % في ميزانية الدفاع الألمانية.

ونمت ميزانيات الدفاع في منطقة آسيا والمحيط الهادىء بنسبة 3,6 % في 2018 وهي نسبة أقل من النسبة العالمية، لكنها بلغت رقما قياسيا هو 465 مليار دولار.

وفي امريكا اللاتينية نمت ميزانيات الدفاع بنسبة 10,4 % في 2018 لتبلغ نحو 62 مليار دولار منها 29,9 مليار للبرازيل لوحدها.