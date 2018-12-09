اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود دول الخليج إلى الرياض (صور)

اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركون في القمة الخليجية الـ 39 التي تستضيفها الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووصل على التوالي، فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني، نائبًا عن السلطان قابوس بن سعيد، على رأس وفد مسقط للمشاركة بالقمّة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

#صور من استقبال #خادم_الحرمين_الشريفين لـ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بـ #سلطنة_عُمان بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية.#القمة_الخليجية_الـ39 #واس pic.twitter.com/K64HAEQFDJ — واس (@spagov) December 9, 2018

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس وفد بلاده بالقمّة.

صور من استقبال #خادم_الحرمين_الشريفين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة #الإمارات_العربية_المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.#القمة_الخليجية_الـ39 #واس pic.twitter.com/zAlpoXLbLl — واس (@spagov) December 9, 2018

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ثالث القادة الواصلين إلى الرياض.

#القمة_الخليجية_الـ39 | #الملك_سلمان يستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك #مملكة_البحرين بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية pic.twitter.com/1s03z8zVO3 — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) December 9, 2018

ووصل كذلك إلى الرياض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لترأس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ 39.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في استقبال ضيوف القمَّة الخليجية بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

كما وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض ليرأس وفد قطر، وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار مدني.