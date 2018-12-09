اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود دول الخليج إلى الرياض (صور)

اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود دول الخليج إلى الرياض (صور)

المصدر: فريق التحرير

اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركون في القمة الخليجية الـ 39 التي تستضيفها الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووصل على التوالي، فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني، نائبًا عن السلطان قابوس بن سعيد، على رأس وفد مسقط للمشاركة بالقمّة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس وفد بلاده بالقمّة.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ثالث القادة الواصلين إلى الرياض.

ووصل كذلك إلى الرياض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لترأس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ 39.

 

 

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في استقبال ضيوف القمَّة الخليجية بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

كما وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض ليرأس وفد قطر، وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار مدني.

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