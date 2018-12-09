شاهد.. جدول وصول وفود القمة الخليجية خال من اسم قطر

تداول مستخدمون صورة مسربة لجدول خاص بأوقات وصول رؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية الـ39 المقامة في العاصمة السعودية الرياض، حيث بدت القوائم خالية من اسم قطر في موقف يعكس العزلة التي تعانيها الدوحة والموقف المقرر بتجاهلها من قبل المسؤولين في المملكة رغم الالتزام بضرورة انعقاد اجتماع مجلس التعاون.

وتظهر القوائم التي حصل عليها صحفيو إرم نيوز المتواجدون في المركز الإعلامي المخصص لتغطية فعاليات القمة الخليجية، مواعيد وصول قادة وفود سلطنة عمان والإمارات والكويت والبحرين، مع تنويه إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيكون على رأس مستقبليهم في قاعدة الملك سلمان الجوية.

وتبدأ القمة السنوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الأحد وتستمر ليوم واحد.

ويمثل قطر في القمة وزير الدولة لشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.