الإمارات تضاعف تمثيل المرأة في “البرلمان” ليصل 50% 

الإمارات تضاعف تمثيل المرأة في “البرلمان” ليصل 50% 

المصدر: فريق التحرير

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) للدورة الانتخابية المقبلة من  22.5%، إلى 50%.

ويأتي القرار، وفق المسؤولين الإماراتيين لتعزيز دور المرأة ورفع مساهمتها في صنع القرار الوطني، وسعيًا لمنحها حافزًا للعطاء والتميز.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص نسبة ٥٠٪ للمرأة في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطني الاتحادي تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “المرأة نصف المجتمع وتستحق أن تمثل هذا النصف في مجلسنا الوطني الاتحادي”.

بدوره اعتبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الاتحادي “خطوة إضافية لتعزيز دورها ومساهمتها في صنع القرار الوطني”، باعتبارها شريكًا وداعمًا بمسيرة البناء والتنمية.

وبارك بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، القرار للنساء قائلًا: “نبارك للمرأة الاماراتية رفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي .. خطوة إضافية لتعزيز دورها ومساهمتها في صنع القرار الوطني”.

وتبدو هذه الخطوة مؤشرا جديدا للشوط الذي قطعته المرأة في الإمارات، متجاوزة الطابع المحافظ والتقاليد الاجتماعية التي حدت من دورها في بعض المجتمعات الخليجية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع