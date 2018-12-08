الإمارات تضاعف تمثيل المرأة في “البرلمان” ليصل 50% 

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) للدورة الانتخابية المقبلة من 22.5%، إلى 50%.

ويأتي القرار، وفق المسؤولين الإماراتيين لتعزيز دور المرأة ورفع مساهمتها في صنع القرار الوطني، وسعيًا لمنحها حافزًا للعطاء والتميز.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص نسبة ٥٠٪ للمرأة في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطني الاتحادي تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “المرأة نصف المجتمع وتستحق أن تمثل هذا النصف في مجلسنا الوطني الاتحادي”.

توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص نسبة ٥٠٪ للمرأة في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطني الاتحادي تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية .. المرأة نصف المجتمع وتستحق أن تمثل هذا النصف في مجلسنا الوطني الاتحادي — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 8, 2018

بدوره اعتبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الاتحادي “خطوة إضافية لتعزيز دورها ومساهمتها في صنع القرار الوطني”، باعتبارها شريكًا وداعمًا بمسيرة البناء والتنمية.

وبارك بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، القرار للنساء قائلًا: “نبارك للمرأة الاماراتية رفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي .. خطوة إضافية لتعزيز دورها ومساهمتها في صنع القرار الوطني”.

نبارك للمرأة الاماراتية رفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي .. خطوة إضافية لتعزيز دورها ومساهمتها في صنع القرار الوطني .. هي شريك وداعم لمسيرة البناء و التنمية وأنموذج في العطاء والتميز.. أثبتت جدارتها في مختلف مواقع العمل .. تمنياتنا لها بالتوفيق والنجاح. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 8, 2018

وتبدو هذه الخطوة مؤشرا جديدا للشوط الذي قطعته المرأة في الإمارات، متجاوزة الطابع المحافظ والتقاليد الاجتماعية التي حدت من دورها في بعض المجتمعات الخليجية.