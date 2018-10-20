أول ردود أوروبية على إعلان السعودية وفاة خاشقجي

صدرت ردود فعل أوروبية، أولى، اليوم السبت، على إعلان السعودية عن النتائج الأولية للتحقيق في قضية الصحفي جمال خاشقجي.

فقد قالت بريطانيا إنها تبحث “الخطوات المقبلة”، بعد أن صرحت السعودية لأول مرة بأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي توفي في قنصليتها في إسطنبول.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، اليوم السبت: “نقدم تعازينا لأسرة جمال خاشقجي بعد هذا التأكيد لوفاته. ندرس التقرير السعودي وخطواتنا المقبلة… كما قال وزير الخارجية: هذا عمل مروع يجب محاسبة جميع المسؤولين عنه”.

وأعلنت السعودية بأن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في إسطنبول.

وفي كوبنهاغن، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم السبت: إن الأمر يتطلب مزيدًا من التحقيقات، مضيفًا: “ما زال الكثير غامضًا. ماذا حدث؟ كيف مات؟ من المسؤول؟ أتوقع وأرجو أن تتضح كل الحقائق المتعلقة بالأمر بأسرع وقت ممكن”.