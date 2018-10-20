الخارجية الأمريكية توافق على بيع مروحيات لبريطانيا‎

قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، إن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة، وافقت على بيع طائرات مروحية من طراز “H-47” إلى بريطانيا.

وذكرت الوكالة في بيان لها اليوم السبت، إن وزارة الخارجية: “قررت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتمل للطائرة المذكورة إلى بريطانيا بقيمة تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار”.

وحسب البيان، فإن الوكالة التابعة لوزارة الدفاع، أبلغت “الكونغرس” بالصفقة، فيما يتطلب لاتمامها عدم اعتراض لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ والنواب، في غضون 30 يومًا.

يذكر أن واشنطن باعت بريطانيا خلال العام الجاري معدات عسكرية مختلفة بقيمة 1.31 مليار دولار أمريكي.