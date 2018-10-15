إيران تتودد مجددًا إلى السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، يوم الإثنين، إن بلاده تنتظر “تهيئة الظروف المناسبة” لإعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وانقطعت العلاقات السعودية الإيرانية منذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2016، على خلفية اقتحام إيرانيين السفارة السعودية لدى طهران وقنصليتها بمدينة مشهد شمال شرق إيران.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية عودة العلاقات الثنائية، أوضح قاسمي خلال مؤتمر صحفي أن “موقف إيران واضح بشأن هذه المسألة وقد تم التعبير عنه مرارًا من قبل”.

وأوضح أنه “في حالة تهيأت الظروف الصحيحة في المنطقة، يمكن أن يكون للتعاون بين دول المنطقة تأثير كبير على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن مطلع الشهر الجاري، استعداد بلده لـ”التعاون” مع الرياض.

وقال في تغريدة نشرها على “تويتر”: “إننا نمد مجددًا أيدينا إلى جيراننا قائلين لهم: دعونا نبني منطقة قوية”.

إعمار سوريا

وبشأن مشاركة إيران في عمليات إعادة إعمار سوريا، قال قاسمي، إن بلاده “تعتزم المشاركة عبر قطاعها الخاص في إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب”.

وأضاف أن بلاده “ستكون حاضرة في إعادة إعمار سوريا”، مشيرًا إلى “وجود خطة موجهة للقطاع الخاص والمؤسسات التجارية والصناعية والتكنولوجية ليكون لها وجود في سوريا”.