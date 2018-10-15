السودان تتضامن مع السعودية في قضية خاشقجي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تضامن السودان مع المملكة العربية السعودية؛ إزاء ما تتعرض له من محاولات من بعض القوى الدولية لاستغلال حادثة اختفاء الإعلامي جمال خاشقجي لفرض أجندتها الخاصة.

وناشدت السودان كلًا من السعودية وتركيا بمعالجة هذه القضية في بُعديها القانوني والدبلوماسي، وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين.

وأضاف البيان: “انطلاقًا مما يجمع السودان بكل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية من علائق وطيدة فإن السودان يهيب بالبلدين الشقيقين معالجة هذه القضية في بُعديها القانوني والدبلوماسي؛ بما عرفا به من اتزان وحكمة، مراعاة لما بينهما من وشائج وصلات وتقديرًا لوزنهما ودورهما الكبير في العالم الإسلامي”.

وتابع البيان: “في ذات الوقت فإننا نعرب عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء ما تتعرض له من محاولات من بعض القوى الدولية؛ لاستغلال هذه الحادثة لفرض أجندتها الخاصة، داعين الجميع للسعي لتفويت هذه الفرصة على المتربصين بوحدة صفنا وتضامن أمتنا”.

ويعد هذا أول تعليق رسمي من الحكومة السودانية حول حادثة اختفاء خاشقجي التي شغلت الأوساط المختلفة، وحاولت بعض القوى استغلالها للنيل من المملكة العربية السعودية وتجريمها.