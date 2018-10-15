اعتقالات واسعة لبائعي العملات الأجنبية في طهران (صور)

قامت السلطات الأمنية في إيران، اليوم الإثنين، بحملة اعتقالات واسعة في صفوف تجار العملات الأجنبية، في شارع “فردوسي”، حيث تنتشر شركات الصرافة والباعة المتجولون للعملات الأجنبية، وسط العاصمة طهران.

وقالت مصادر مطلعة: إن “عملية بيع وشراء الدولار في محلات الصرافة توقفت بالكامل، مع الانتشار الأمني الكبير في شارع فردوسي”، مضيفة أن “سماسرة الدولار يحاولون مقاومة خفض أسعار الدولار، الذي قامت به الحكومة بدعم من الحرس الثوري في الأيام القليلة الماضية”.

وأضافت المصادر أن “الشرطة الإيرانية أطلقت، منذ صباح اليوم، حملة واسعة أسفرت عن اعتقال العشرات من أصحاب محال الصرافة والباعة المتجولين، الذين ينتشرون بكثرة في شارع فردوسي”.

وتابعت المصادر أن “قوات أمنية لا تزال تتمركز في شارع فردوسي؛ لرصد حركة سوق بيع العملات الأجنبية”.

ووصل الدولار إلى سعر غير مسبوق في تاريخ إيران خلال 40 عامًا، في أسواق طهران السوداء، حيث وصل الدولار الواحد إلى 190 ألف ريال في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وفشلت حكومة الرئيس حسن روحاني في توحيد سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي مقابل الدولار، لكن دون جدوى، حيث يقول المواطنون الإيرانيون إن الحكومة لم توفر لهم الدولار بالسعر الرسمي، وهو 42 ألف ريال للدولار الواحد.