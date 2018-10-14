تأييد عارم لرد السعودية القوي على تهديد ترامب

لقي بيان سعودي رسمي غاضب، من حملة إعلامية وسياسية واسعة، تتهم الرياض بالوقوف خلف قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، صدر اليوم الأحد، تأييدًا واسعًا في المملكة من قبل السعوديين الذين اعتبروه خطوة ضرورية لردع كل من ينخرط في الحملة المستمرة منذ نحو أسبوعين.

وبدأت وسائل إعلام قطرية وتركية وإيرانية باتهام الرياض بقتل الصحفي خاشقجي، قبل أن تنضم إليها صحف غربية، ويتبعها تصريحات ومواقف سياسية من قبل مسؤولين غربيين وأمريكيين بالتهديد بمعاقبة السعودية، على الرغم من عدم انتهاء التحقيق السعودي التركي المشترك في القضية المثيرة للجدل.

وردت الرياض في بيان رسمي على التهديد والتلويح بفرض عقوبات ضدها، في إشارة على ما يبدو للولايات المتحدة الأمريكية، ورئيسها دونالد ترامب الذي لوح بذلك الاحتمال في الأيام الماضية، وقالت إنها ستتخذ إجراءات مماثلة.

وتداول المدونون السعوديون، وبينهم نخب ثقافية ودينية، البيان القوي اللهجة، وأعادوا نشر مقاطع منه، والاستشهاد به في ردودهم على الاتهامات الموجهة لبلادهم منذ اختفاء خاشقجي، حيث نشرت آلاف المواد الصحفية في الأيام القليلة الماضية عن اختفاء خاشقجي.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في المملكة، أطلق نشطاء سعوديون وسمًا باللهجة السعودية فور إصدار البيان، وينص على “#لازما_العايل_زمينا”، والذي يعني أن المملكة سترد بحزم على من يفكر في الاعتداء عليها”.

وجذب الوسم عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين، ليدخل قائمة الترند السعودي، وسط توقعات بانضمام مزيد من المغردين، إذ ينشط السعوديون بشكل لافت في التدوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استجابة لدعوات غير رسمية تطلب منهم الرد على حملة اتهام الرياض في قضية اختفاء خاشقجي.

وقال الإعلامي السعودي علي السلمي، في تعليقه على بيان بلاده الأخير “بالمختصر: تفكر في لي ذراعي.. أكسر يدك كسر يصْعُب جبره.. #السعودية_العظمى ، #لازما_العايل_زمينا”.

بالمختصر :

تفكر في لي ذراعي ..

أكسر يدك كسر يصْعُب جبره ..#السعودية_العظمى#لازما_العايل_زمينا pic.twitter.com/eRwcwUSihK — علي السلمي (@_alialsolami) October 14, 2018

وكتب رئيس نادي الاتحاد السعودي، نواف المقيرن، معلقًا: “عفوًا إنها المملكة العربية السعودية العظمى.. القوة الاقتصادية والسياسية.. قبلة المليار مسلم ووطن العروبة والتاريخ.. لسنا أي دولة ولسنا أي وطن، نحن السعودية… لا يُهددنا أحد… ولا يهزنا كائن من كان.. #لازما_العايل_زمينا”.

عفواً انها المملكة العربية السعودية العظمى .. القوة الإقتصادية والسياسية .. قبلة المليار مسلم و وطن العروبة والتاريخ .. لسنا أي دولة ولسنا أي وطن

نحن السعودية …لا يُهددنا أحد…

ولا يهزنا كائن من كان ..#لازما_العايل_زمينا pic.twitter.com/3Jw53VpFS1 — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) October 14, 2018

واختار الشاعر السعودي زياد بن نحيت، التفاعل مع ردة فعل بلاده ببيتي شعر قال فيهما: “حنّا هل الفزعة ليا جا دورها/ لاهيب لامريكا ولا للانقليز. لا ناشدٍ عنها ولا عن شورها/ أنا ولد سلمان بن عبدالعزيز. #لازما_العايل_زمينا”.

حنّا هل الفزعة ليا جا دورها

لاهيب لامريكا ولا للانقليز لا ناشدٍ عنها ولا عن شورها

انا ولد سلمان بن عبدالعزيز #لازما_العايل_زمينا pic.twitter.com/T1TPFKg8Fz — زياد بن نحيت (@abinneheet) October 14, 2018

وقال الكاتب والإعلامي السعودي البارز، سلمان الدوسري، في تعليق على بيان الرياض: “استهداف المملكة لم يبدأ اليوم أو أمس أو مع قضية طارئة.. استهدافها بدأ قبل ذلك مبكرًا.. كل القصة أن السعودية وضعت النقاط على الحروف: لا تجربوا الحلم السعودي #لازما_العايل_زمينا”.

استهداف المملكة لم يبدأ اليوم أو أمس أو مع قضية طارئة..

استهدافها بدأ قبل ذلك مبكراً..

كل القصة أن السعودية وضعت النقاط على الحروف:

لا تجربوا الحلم السعودي????????#لازما_العايل_زمينا — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) October 14, 2018

وتعمل لجنة تحقيق سعودية تركية مشتركة على كشف مصير اختفاء خاشقجي، الذي انقطع الاتصال به يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسط تضارب في الروايتين الرسميتين للبلدين، حيث تقول السعودية، إنه خرج من مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول عقب وقت قصير من دخوله، بينما تقول تركيا إنه لم يخرج من القنصلية.