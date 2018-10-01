مسؤول إيراني يدعو الرياض لمد “يد الصداقة” إلى طهران

دعا حسام الدين آشنا، المستشار الإعلامي والثقافي للرئيس الإيراني حسن روحاني، المملكة العربية السعودية إلى ما أسماه بمد “يد الصداقة” إلى إيران، معتبرًا أن ذلك سيكون “مفخرة للسعوديين”.

وقال آشنا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “من الفخر للسعوديين الضغط على يد الصداقة مع إيران، وليس الإصرار على الإذلال المستمر من قبل الخارج الذي لا يعرف شيئًا سوى مصلحة الآخرين”، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي تزعم طهران أنها تضغط على السعودية؛ لسحب خيراتها من خلال التحذير من خطورة إيران.

وقطعت السعودية وبعض البلدان العربية، منذُ مطلع شهر كانون الثاني/يناير من عام 2016، العلاقات الدبلوماسية مع إيران، عقب إحراق سفارتها في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد من قبل متظاهرين إيرانيين، على خلفية إعلان المملكة إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بعد إدانته بقضايا إرهابية.

وأربكت الدبلوماسية السعودية طهران، التي أطلقت سلسلة تصريحات متضاربة، بين مساعٍ للحوار والتقارب مع الرياض وبين أخرى متناقضة.

ويأتي الارتباك الإيراني في ظل العلاقات الواسعة والمكانة التي تحظى بها السعودية في العالم، والتي تواجه مطامع إيران التوسعية في المنطقة، أبرزها مواجهة ميليشيات الحوثي باليمن التي تتلقى دعمًا من طهران.