تحديد موعد مباراة السعودية والبرازيل في البطولة الرباعية

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسميًا، المباراة الودية التي تجمع منتخب السعودية والبرازيل، ضمن البطولة الدولية الرباعية التي تقام في السعودية الشهر الحالي.

وسيلعب المنتخب السعودي أمام البرازيل يوم 12 من الشهر الحالي، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، قد أعلنت عن تنظيم بطولة ودية تجمع منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين، في حين أعلن الاتحاد العراقي مشاركته، ليكون المنتخب الرابع المشارك في البطولة.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات منتخب السعودية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2018، والتي تقام في الإمارات، يناير وفبراير 2019.

ويشارك منتخب السعودية في كأس آسيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.