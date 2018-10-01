محاكمة رجل الأعمال السعودي عصام الزامل لتأييده الإخوان وتواصله مع قطر

اتهمت النيابة العامة في الرياض، اليوم الإثنين، رجل الأعمال عصام الزامل، بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والتواصل مع أحد عناصر النظام القطري، بعد تصنيف الرياض للدوحة كنظام معاد وداعم للجماعات والنشاطات الإرهابية.

وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، النظر في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد الزامل، واحتوت على اتهامات، منها: التواصل مع أحد عناصر النظام القطري المعادي، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن داخل المملكة، والتحريض على المظاهرات والاعتصامات.

كما يواجه رجل الأعمال تهمة الإساءة لدول شقيقة وقادتها والتدخل في شؤونها الداخلية، وسعيه من خلال نشاطاته واجتماعاته لمرات عديدة بقصد الإساءة لسياسات السعودية، ولقاء أجانب لهم صفة رسمية دبلوماسية، وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة، وما تقوم به من إجراءات، وقرارات، وما يحدث فيها من حراك مجتمعي، مع عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن ذلك.

واتهمت النيابة العامة، رجل الأعمال الذي يتابعه على حسابه في “تويتر” نحو 900 ألف متابع، باشتراكه ضمن مجموعة إلكترونية في أحد برامج التواصل الاجتماعي، بالإساءة إلى الدولة، وإعداده وإرساله وتخزينه في الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال نشره واحتفاظه بتغريدات مسيئة لسياسة السعودية، وانضمامه لمجموعة إلكترونية في (تليغرام)، تسيء لسياسات الدولة وقراراتها وولاة أمرها.

ومن أشهر المآخذ التي يتداولها سعوديون بشأن الزامل، دوره في نشاط مشبوه بالقطيف شرق المملكة.