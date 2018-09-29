بن بريك: الأقلام “الإخونجية” تنفث من الرياض سمومها باتجاه الإمارات والقوات الجنوبية بالتحالف

بن بريك: الأقلام “الإخونجية” تنفث من الرياض سمومها باتجاه الإمارات والقوات الجنوبية بالتحالف

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أعرب هاني بن بريك نائب هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، عن ذهوله من وجود “الحكومة الإخونجية” (في إشارة إلى الحكومة اليمنية) في العاصمة السعودية الرياض، فيما يتواجد كنترول التحكم في قطر، على حد وصفه.

وقال بريك في تغريدة على تويتر، “ما يذهلنا وبألم، أن تكون الأقلام المسمومة الإخونجية التي تنفث سمومها على الإمارات، عضيد السعودية الأول، وعلى القوات الجنوبية العضيد الثاني، ليست في قطر بل في الرياض، وهم من يجند ويحشد للتقارير المضادة ضد التحالف”.

ووصف بريك الدور القطري في الملف اليمني بـ “الماكر”، وأكد أن “الحكومة المختطفة” من قطر هي أكبر معين لإطالة الأزمة في اليمن.

وقال: “قطر أتقنت المكر والتدبير في الملف اليمني، من حيث تظاهرها في البداية بأنها مع التحالف ونفذت عمليات ماكرة كلفت السعودية والإمارات الكثير، واستمرارها في المكر بسيطرتها على الحكومة الشرعية، حتى بلغ الأمرألّا تستنكر الحكومة أفعال قطر، الحكومة المختطفة من قطر هي أكبر معين لإطالة الأزمة”.

 

وينشط موظفون حكوميون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الرياض، ويُجرون حواراتهم الإعلامية من العاصمة السعودية لمهاجمة الإمارات، وفي بعض الأحيان من خلال قنوات فضائية يمنية تبث من المملكة.

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