في خطوة استفزازية.. إيران تضع لأول مرة شعار “الموت لآل سعود” على صواريخها

أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، شعارا استفزازيا على الصواريخ الباليستية الستة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه سوريا.
وأظهرت صور الصواريخ التي بثتها القناة الإخبارية الإيرانية شعارات “الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، والموت لآل سعود” في إشارة إلى الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.
كما كتب الحرس الثوري الآية رقم 76 من سورة النساء “قاتلوا أولياء الشيطان”.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إيران صواريخ مكتوب عليها شعارات ضد السعودية.
وكانت إيران قد دأبت على استخدام صواريخ مكتوب عليها شعارات مناهضة للولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل خلال العروض العسكرية والمسيرات التي تقيمها في المناسبات المختلفة.
وتشير هذه الشعارات الموجهة ضد السعودية إلى انكشاف مخططات إيران العدائية للدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً عربياً عسكرياً لمواجهة النفوذ والتغلل الإيراني في البلدان العربية وفي مقدمتها اليمن.