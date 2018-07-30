التحالف العربي: صعدة اليمنية أصبحت نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية

قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إن صعدة اليمنية أصبحت نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على المملكة العربية السعودية.

وأضاف في مؤتمر صحفي دوري يعقده التحالف في العاصمة السعودية الرياض، أن التحالف دمر أكثر من 5000 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية، وأن التحالف يعمل بتنسيق مستمر مع شيوخ قبائل صعدة وأهاليها.

وأوضح المتحدث أن قوات الجيش الوطني اليمني تستعد لتحرير مدينة “الزبيد”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه تمت السيطرة على منطقة “أبواب الحديد” ومواقع إستراتيجية أخرى في اليمن.

وشدد المالكي على أن إيران تواصل تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وأن ميليشيات الحوثي تتعمد تعطيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة.