أول رحلة للخطوط السعودية إلى أربيل عاصمة كردستان‎ العراق

وصلت أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، قادمة من مطار الملك عبد العزيز في جدة وذلك بعد إعلان السلطات السعودية أخيرًا عزمها تسيير رحلات إلى أربيل للمرّة الأولى.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مطار أربيل الدولي شهد صباح اليوم الاثنين، مراسم رسمية لاستقبال الطائرة السعودية، بحضور وزير الداخلية كريم سنجاري، ووزير السياحة نوروز مولود، ومدير المطار تلار فائق.

وأربيل هي الوجهة الثانية للخطوط الجوية السعودية في العراق بعد مطار بغداد الدولي، إذ من المقرَّر أن تسيّر الرحلات المباشرة إلى عاصمة إقليم كردستان في أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

ويهدف تسيير الرحلات بين البلدين إلى مساندة شرائح الحجاج والمعتمرين، ورجال الأعمال، وخدمة الحركة الاقتصادية بين البلدين، فضلًا عن تعزيز قطاع السياحة الدينية لكل من العراق والسعودية.

وكانت الخطوط الجوية السعودية أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي عزمَها تسيير رحلات منتظمة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، وللمرّة الأولى.

ومع انتهاء الحرب على تنظيم داعش العام الماضي بدأت بعض الدول الإقليمية بتسيير رحلاتها إلى العراق مع التحسّن الأمني الملحوظ، والانفتاح على المحيط العربي.