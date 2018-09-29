الملك سلمان وترامب يبحثان هاتفيًا استقرار سوق النفط‎

تلقّى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

واستعراض الجانبان، الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط، وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها، في ضوء الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وكانت السعودية أكبر منتج في “أوبك”، وروسيا أكبر المنتجين الحلفاء لها خارج المنظمة، استبعدتا في وقت سابق من الشهر الجاري أي زيادة إضافية فورية في إنتاج الخام، في رفض فعلي لدعوات سابقة من ترامب إلى التحرك لتهدئة السوق.