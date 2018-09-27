بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تفتح مسجد قباء على مدار الساعة

أعلنت إمارة المدينة المنورة، أنها ستفتح مسجد قباء، أول مسجد بناء المسلمين قبل نحو 14 قرناً، أمام الزوار والمصلين على مدار الساعة بدءاً من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذا الخصوص.

وأوضحت الإمارة في بيان لها أنها “ستبدأ العمل فورا مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال المتطلبات اللازمة لافتتاح المسجد على مدار الساعة، على أن يتحقق ذلك بدءاً من غرة شهر ربيع الأول الذي يصادف يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني”.

وقال إمام وخطيب المسجد، الشيخ صالح المغامسي، معلقاً على القرار: “توجيه ملكي كريم لأمير موفق مسدد يتعلق بأول مسجد في الإسلام”.

توجيه ملكي كريم لأمير موفق مسدد يتعلق بأول مسجد في الإسلام ، جزى الله خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وشكر الله للأمير فيصل جهوده المباركة في بلد رسول الله عليه السلام.#صالح_المغامسي pic.twitter.com/g34sybyFl1 — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

ومن شأن القرار أن يسهم في زيادة عدد زوار المسجد الذين يصلونه ويجدونه مغلقاً في ساعات الليل، حيث تخصص تلك الساعات في العادة للصيانة والتنظيف بعد يوم مزدحم بالزوار للمسجد العريق.

ويقع مسجد قباء في الجنوب الغـربي من المـدينة المنـورة، ويبعد عن المسجد النبوي الشريف نحو خمسة كيلومترات.

وزار الملك سلمان الذي يتواجد حالياً في المدينة المنورة، المسجد وصلى فيه، قبل أن يأمر بدراسة إمكانية افتتاحه على مدار الساعة لتلبية مطالب مستمرة بافتتاحه من قبل زوار المدينة من مختلف دول العالم.