حاول خداع غانم الدوسري.. المريسل يواجه انتقادات لاذعة لـ”استغلاله” ابنته في فيديو مثير للجدل

يواجه الإعلامي الرياضي السعودي المعروف، عبدالعزيز المريسل، انتقادات لاذعة في المملكة بعد أن ظهر في مقطع فيديو صوَّره برفقة ابنته بهدف خداع المعارض السعودي المثير للجدل غانم الدوسري.

وبدأت القصة عندما نشر غانم الدوسري المقيم في لندن، مقطع فيديو قال إنه “للمريسل برفقة فتاة ويشرب الخمر، قبل أن ينشر المريسل الفيديو الأصلي الذي قام بتصويره برفقة ابنته وإيصاله إلى الدوسري بهدف خداعه”.

@ALMRISEUL يكفيك؟ ولا تبي زيادة؟

علم عبيد ال سعود من امثالك ان ملفاتهم كلها موجوده واللي يطول لسانه نعلمه حجمه لابوك لابو ال سعود معك

#فضيحه_المريسل pic.twitter.com/MpOev0ewXg — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 1, 2018

وفي الفيديو الأصلي، يظهر المريسل برفقة ابنته واسمها “الجوري”، إذ يقوم باحتضانها أمام الكاميرا وتقبيلها، كما يقوم بشرب مشروب غازي بلون أصفر فاتح للإيحاء بأنه مشروب روحي.

@ALMRISEUL يكفيك؟ ولا تبي زيادة؟

علم عبيد ال سعود من امثالك ان ملفاتهم كلها موجوده واللي يطول لسانه نعلمه حجمه لابوك لابو ال سعود معك

#فضيحه_المريسل pic.twitter.com/MpOev0ewXg — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) September 1, 2018

واستعان المريسل في خطوته المثيرة للجدل، بشاب يدعى فهد العتيبي، والذي قام بالتواصل مع الدوسري المقيم في لندن، وإرسال جزء من مقطع الفيديو المفبرك له، ليقوم الدوسري بنشره على أنه فضيحة للمريسل.

ورغم أن خطوة المريسل وجدت معجبين لها، إلا انه تعرَّض لانتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من مواطنيه الذين اتهموه باستغلال ابنته وإظهارها في صورة “مومس” على حد وصف أحد المغردين في موقع “تويتر”.

وكان الوسم “#المريسل_يدعس_غانم_الدوسري” الذي أنشأه المريسل في موقع “تويتر” قد وجد طريقه إلى الترند السعودي سريعاً مع انضمام عدد كبير من السعوديين للتعليق فيه، لكنَّ كثيرًا منهم عارض الخطوة.

ويطالب فريق من منتقدي المريسل بمحاسبته على خطوته تلك، إذ اعتبروها إساءة لابنته وطفولتها، فيما لم يرد أي تعقيب رسمي من الجهات التي تم إبلاغها رسميًا من قبل كثير من المغردين، مثل: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنية بحماية الأطفال، أو من هيئة الرياضة؛ كون المريسل من أبرز الإعلاميين والنقاد الرياضيين في المملكة.

#المريسل_يدعس_غانم_الدوسري

عفواً

أحد يفهمني وين الوطنيه والشجاعه في إن واحد محسوب على الإعلام يرتب للتواصل مع معارض وياخذون منه فلوس ويستخدم بنته بمقطع فديو على إنه بوضع مخل وبيده شراب .. تستهبلون !

شلون يحط طفله بهالموقف ؟

على حماية الطفوله تتدخل حالاً@HRCSaudi @ChildCareKSA pic.twitter.com/501L8n3tzx — ضياء بن سعيد " ضاوي" (@msafr2002) September 1, 2018

#المريسل_يدعس_غانم_الدوسري

"إذا كان هدفك أن تُعجب الناس فسوف تكون مستعداً للمساومة على أي شيء في أي وقت،… و لن تحقق شيئاً "

-بصراحة أتأسى على حال الجوري فيما لو كبرت وأدركت مدلول الفيديو.!

وكيف ان الأب إستغل برائتها أسوأ إستغلال! @HRCSaudi pic.twitter.com/6HBX8HUIsm — حماد الشمري (@hammad676) September 2, 2018

(السفيه) عبدالعزيز المريسل يشرك ابنته الطفلة في مهازله التويترية !!

كلنا يعلم قذارة غانم الدوسري الذنب والامر لا يستحق ان تشرك (اهل بيتك) في تفاهاتك واثبات ماهو ثابت اساساً!!

دافع عن وطنك دون ان (ترخص) اهلك اوقفوا هذا المعتوه#جلد_الكلب_غانم_الدوسري#المريسل_يدعس_غانم_الدوسري pic.twitter.com/eckFMtuy2C — محمد القحطاني (@qahtanii_m) September 2, 2018

#المريسل_يدعس_غانم_الدوسري

وش ذنب هالبنية تطلها بهذا المشهد التافهه pic.twitter.com/ycMBIgaXRC — وسيع صدر (@wsee3_9ader) September 2, 2018

هالمقطع واحد من أكثر المواقف الصادمة اللي شفتها بحياتي مؤخرًا .. شاهد السيناريو، وتابع (الدور) اللي عطاه بنته في الفيديو ووش تظهر (كأنها) في موقف انتهك كل حقوقها كطفلة مبسوطة إنها تطلع للناس مع ابوها (الاعلامي) بدون ما تدري حقيقةً موقفها وشو .. صدمة!#المريسل_يدعس_غانم_الدوسري https://t.co/cUgOz0YYbN — Abdullah (@CasaAcMilan) September 2, 2018

#المريسل_يدعس_غانم_الدوسري

ماهكذا تورد الابل ي سفيه لابد من محاسبة هذا الشخص المختل وابعاده عن الاعلام والتواصل الاجتماعي

( شخصيه كريهه ) pic.twitter.com/hvO1tuMdOd — مقرن (@mmoqren9) September 2, 2018

وتزامنت خطوة المريسل المثيرة، مع اندلاع مشاجرة في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، بين الدوسري وشابين سعوديين تبادل معهما الشتائم والضرب دون أن تتضح بعد دوافعها.

ويشتهر الدوسري بالشتائم والإساءات الشخصية والحديث عن الأعراض، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو ما جلب له انتقادات كثيرة ومقاطعة، ومطالب بمحاسبته.