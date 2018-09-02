حاول خداع غانم الدوسري.. المريسل يواجه انتقادات لاذعة لـ”استغلاله” ابنته في فيديو مثير للجدل

حاول خداع غانم الدوسري.. المريسل يواجه انتقادات لاذعة لـ”استغلاله” ابنته في فيديو مثير للجدل

استعان المريسل في خطوته المثيرة للجدل بشاب يدعى فهد العتيبي والذي قام بالتواصل مع الدوسري المقيم في لندن.

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

يواجه الإعلامي الرياضي السعودي المعروف، عبدالعزيز المريسل، انتقادات لاذعة في المملكة بعد أن ظهر في مقطع فيديو صوَّره برفقة ابنته بهدف خداع المعارض السعودي المثير للجدل غانم الدوسري.

وبدأت القصة عندما نشر غانم الدوسري المقيم في لندن، مقطع فيديو قال إنه “للمريسل برفقة فتاة ويشرب الخمر، قبل أن ينشر المريسل الفيديو الأصلي الذي قام بتصويره برفقة ابنته وإيصاله إلى الدوسري بهدف خداعه”.

وفي الفيديو الأصلي، يظهر المريسل برفقة ابنته واسمها “الجوري”، إذ يقوم باحتضانها أمام الكاميرا وتقبيلها، كما يقوم بشرب مشروب غازي بلون أصفر فاتح للإيحاء بأنه مشروب روحي.

واستعان المريسل في خطوته المثيرة للجدل، بشاب يدعى فهد العتيبي، والذي قام بالتواصل مع الدوسري المقيم في لندن، وإرسال جزء من مقطع الفيديو المفبرك له، ليقوم الدوسري بنشره على أنه فضيحة للمريسل.

ورغم أن خطوة المريسل وجدت معجبين لها، إلا انه تعرَّض لانتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من مواطنيه الذين اتهموه باستغلال ابنته وإظهارها في صورة “مومس” على حد وصف أحد المغردين في موقع “تويتر”.

وكان الوسم “#المريسل_يدعس_غانم_الدوسري” الذي أنشأه المريسل في موقع “تويتر” قد وجد طريقه إلى الترند السعودي سريعاً مع انضمام عدد كبير من السعوديين للتعليق فيه، لكنَّ كثيرًا منهم عارض الخطوة.

ويطالب فريق من منتقدي المريسل بمحاسبته على خطوته تلك، إذ اعتبروها إساءة لابنته وطفولتها، فيما لم يرد أي تعقيب رسمي من الجهات التي تم إبلاغها رسميًا من قبل كثير من المغردين، مثل: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنية بحماية الأطفال، أو من هيئة الرياضة؛ كون المريسل من أبرز الإعلاميين والنقاد الرياضيين في المملكة.

وتزامنت خطوة المريسل المثيرة، مع اندلاع مشاجرة في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، بين الدوسري وشابين سعوديين تبادل معهما الشتائم والضرب دون أن تتضح بعد دوافعها.

ويشتهر الدوسري بالشتائم والإساءات الشخصية والحديث عن الأعراض، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو ما جلب له انتقادات كثيرة ومقاطعة، ومطالب بمحاسبته.

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