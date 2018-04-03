بالفيديو.. الإعلامي السعودي المريسل يغادر غاضباً برنامجاً على الهواء

غادر الإعلامي الرياضي السعودي المعروف، عبدالعزيز المريسل، برنامج “الخيمة” الرياضي الذي تبثه القناة السعودية الرياضية بعد سجال مع أحد ضيوف الحلقة الساخنة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وكان عبدالعزيز المريسل وزميله في الإعلام الرياضي فهد الروقي ضيوفاً على أحدث حلقات البرنامج التي تم بثها مساء الاثنين بمشاركة ضيوف آخرين عندما دخل الطرفان في سجال حاد بصوت مرتفع انتهى بمغادرة المريسل للاستديو غاضباً.

وبدأ الخلاف بين المريسل والروقي عندما قال المريسل في حديث عن نادي الهلال إن لديه معلومات من مصادر خاصة عن مدرب النادي السابق رامون دياز تتعلق برغبته في الظهور الإعلامي وتفجير مفاجئات في الشارع الرياضي لنادي الهلال.

وتدخل فهد الروقي مقاطعاً المريسل ومطالباً له بالتوقف عما يقوله واصفاً حديثه بـ “سوالف العجائز” ليرد المريسل بدوره غاضباً بالمطالبة من الروقي بالاعتذار الذي رفضه الروقي في سجال استمر لحين تدخل مقدم البرنامج بالخروج لفاصل إعلاني عاد البرنامج بعدها دون وجود ضيفه المريسل.

#برنامج_الخيمه هوشة عبدالعزيز المريسل و فهد الروقي كــــــــــــاملة HD الروقي لـ المريسل : سواليف عجز فعلا #امعات pic.twitter.com/f8yQ5NbIaL — عبدالعزيز™ (@azhfc_) April 2, 2018

وأثارت الحلقة جدلاً واسعاً بين جماهير كرة القدم في المملكة بعد أن تناول ضيوفها الكثر مواضيع تمس عدة أندية سعودية وارتفعت أصوات بعضهم في الأستوديو الذي غادره المريسل بعد أحد السجالات التي شهدتها الحلقة.

وكان البرنامج قد بث حلقة طويلة مساء الاثنين بمشاركة نجم كرة القدم المخضرم سامي الجابر وعدد من الإعلاميين الرياضيين هم محمد البكيري وفهد الروقي وعبدالعزيز السويد وفواز الشريف وعبدالعزيز الهدلق وسعود الصرامي وعبدالعزيز المريسل والمذيع طارق الحماد.