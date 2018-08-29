شكرا_محمد_بن_سلمان هاشتاغ يتصدر الترند العالمي بعد قرار بث مباريات الدوري السعودي مجانًا

تصدر هاشتاغ #شكرا_محمد_بن_سلمان، الترند العالمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، خلال عشر دقائق من الإعلان عن توجيهاته بنقل مباريات الدوري السعودي مجانًا على القنوات الرياضية السعودية.

وأطلق مغردون على موقع “تويتر”، هاشتاغ #شكرا_محمد_بن_سلمان، بعثوا فيه رسائل الشكر والامتنان إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان معبرين فيه عن شكرهم لإعلان مجانية بث الدوري على قنوات الرياضية السعودية.

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بتوجيه من سمو #ولي_العهد ????????????????

سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً …

أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc#KSA_SPORTS pic.twitter.com/dJHqVKlSAq — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

وأصبح الهاشتاغ #شكرا_محمد_بن_سلمان هو الأكثر تداولًا في العالم، حيث تصدر الترند العالمي في موقع تويتر بأكثر من 30 ألف تغريدة خلال 10 دقائق.

كانت شبكة القنوات الرياضية السعودية (KSA SPORTS) أعلنت نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنواتها المفتوحة للمشاهدين مجانًا.

وأصدرت مجموعة (KSA SPORTS) بيانًا قالت فيه: “بتوجيه من سمو ولي العهد، سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانًا”.

وأضاف البيان: “أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق (stc).