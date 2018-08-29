بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان.. KSA SPORTS تنقل مباريات الدوري السعودي مجانًا

أعلنت شبكة القنوات الرياضية السعودية (KSA SPORTS) عن نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنواتها المفتوحة للمشاهدين مجانًا.

وأصدرت مجموعة (KSA SPORTS) بيانًا قالت فيه: “بتوجيه من سمو ولي العهد، سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانًا”.

وأضاف البيان: “أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق (stc).

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بتوجيه من سمو #ولي_العهد ????????????????

سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً …

أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc#KSA_SPORTS pic.twitter.com/dJHqVKlSAq — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال الذراع الإعلامية لشركة إس.تي.سي (اتصالات السعودية) كشف آخر التطورات الخاصة بالقنوات الناقلة للمسابقة، والذي أكد أنه لا يوجد نقل تلفزيوني مجاني للدوري السعودي إلا عبر تطبيق “دوري بلس”.

وكشف الرميان في تصريحاته عن طريقة نقل المباريات؛ إذ ستكون هنالك باقتان لمشاهدة مباريات كأس دوري محمد بن سلمان على تطبيق دوري بلس وهما:

– باقة النجوم: تحتوي على استديو تحليلي للمباريات وبجودة عالية، وذلك باشتراك شهري بقيمة 34 ريالًا.

– الباقة الأساسية لمشاهدة جميع مباريات الدوري بشكل مجاني، ودون استديو تحليلي، وبجودة أقل نوعًا ما.

أما فيما يخص المتابعين عبر النقل الفضائي (الستالايت) فستكون عبر الاشتراك في جهاز GOBX لمشاهدة قنوات دوري بلس بكامل ميزاتها، وذلك عبر باقة دوري بلس السنوية بقيمة 550 ريالًا عبر الجهاز المتوافر في نقاط البيع المختلفة.

وفي حال رغبة العميل بالاشتراك في خدمة (جوي هوم) عبر اشتراكات الإنترنت المنزلية ستتوافر لديه قنوات دوري بلس بالميزات كاملة.