تركي آل الشيخ يبشر السعوديين بخصوص القنوات المجانية الناقلة لمباريات الدوري السعودي (فيديو)

عارض تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مسألة نقل مباريات الدوري السعودي عبر تطبيق مجاني على الهواتف المحمولة عبر قنوات “دوري بلس”.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الشخصي، اليوم الأربعاء: “لازلت أرى أن نقل الدوري في تطبيق مجاني غير كاف.. اليوم بإذن الله يحسم الأمر”.

لازلت أرى أن نقل الدوري في تطبيق مجاني غير كافي … اليوم بإذن الله يحسم الأمر . — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 29, 2018

وجاءت تغريدة آل الشيخ في توقيت مؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال الذراع الإعلامية لشركة إس.تي.سي (اتصالات السعودية)، لكشف آخر التطورات الخاصة بالقنوات الناقلة للمسابقة، والذي أكد أنه لا يوجد نقل تلفزيوني مجاني للدوري السعودي إلا عبر تطبيق “دوري بلس”

وعندما سأله أحد الصحفيين الحاضرين المؤتمر عن ردّه على تغريدة آل الشيخ، أجاب: “السؤال يُطرح على معالي المستشار وليس عليّ”.

وكشف الرميان في تصريحاته عن طريقة نقل المباريات؛ إذ ستكون هنالك باقتان لمشاهدة مباريات كأس دوري محمد بن سلمان على تطبيق دوري بلس وهما:

– باقة النجوم: تحتوي على استديو تحليلي للمباريات وبجودة عالية، وذلك باشتراك شهري بقيمة 34 ريالًا.

– الباقة الأساسية لمشاهدة جميع مباريات الدوري بشكل مجاني، ودون استديو تحليلي، وبجودة أقل نوعًا ما.

أما فيما يخص المتابعين عبر النقل الفضائي (الستالايت) فستكون عبر الاشتراك في جهاز GOBX لمشاهدة قنوات دوري بلس بكامل ميزاتها، وذلك عبر باقة دوري بلس السنوية بقيمة 550 ريالًا عبر الجهاز المتوافر في نقاط البيع المختلفة.

وفي حال رغبة العميل بالاشتراك في خدمة (جوي هوم) عبر اشتراكات الإنترنت المنزلية ستتوافر لديه قنوات دوري بلس بالميزات كاملة.