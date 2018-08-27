السعودية.. الإعلان عن مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

أعلنت السعودية مسودة قواعد تنظيمية للشركات المحلية؛ لإصدار شهادات الإيداع الدولية في الخارج مقابل أسهم مصدرة في المملكة، مما يتيح قناة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الأسهم.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الإثنين، إن مشروع التعليمات يضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات إيداع عالمية للتداول في البورصات الأجنبية، مقابل أسهم شركات محلية في الداخل، والمشروع مفتوح للمناقشات العامة لمدة 30 يومًا.

وتأتي تلك الخطوة بعد سلسلة من إصلاحات السوق في السعودية منذ 2015، حينما فتحت سوق الأسهم في الرياض أبوابها أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية، وبدأت في تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للشركات.

وشجعت الإصلاحات شركات أجنبية مثل “بلاك روك وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وآشمور” على الاستثمار بشكل مباشر في السوق.

ودرست السلطات لأكثر من عامين بيع حصة في شركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو” السعودية، وكانت شهادات الإيداع الدولية ستكون أحد السبل لإدراج بعض أسهمها في الأسواق الخارجية.

لكن السلطات قررت حاليًا تجميد طرح “أرامكو” لأجل غير مسمى، نظرًا لمخاوف بشأن التقييم والقواعد التنظيمية، حسبما قالته مصادر لرويترز هذا الشهر.