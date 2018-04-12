3 بنوك مصرية تخفض الفائدة على شهادات الإيداع

أعلنت ثلاثة بنوك حكومية مصرية، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع، وذلك بعد قرار البنك المركزي أواخر الشهر الماضي تقليص سعر الفائدة الرئيسي في ظل انحسار معدلات التضخم، ومن أجل دعم النمو الاقتصادي.

وقال البنك الأهلي المصري، المملوك للدولة وأكبر بنوك البلاد، في بيان، إنه قرر التوقف عن طرح شهادة ذات عائد سنوي 17 %، يصرف كل ثلاثة أشهر من نهاية عمل اليوم، ليحل محله منتج إدخاري جديد بعائد متغير اعتبارًا من يوم الأحد بعائد متغير يزيد ربعًا % فوق سعر إيداع البنك المركزي.

وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية، على لسان عاكف المغربي، نائب رئيس البنك، عن خطوة مماثلة.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي: إن البنك قرر وقف شهادة بعائد 17.25 % وطرح أخرى بعائد 16.25 % يصرف كل ثلاثة أشهر.

وعزا البنك الأهلي قراره إلى “انخفاض سعري الإيداع والخصم لدى البنك المركزي المصري، وكذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسي اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية”.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أواخر الشهر الماضي، بعد خطوة مماثلة في اجتماعه السابق.