أمر باستمرار إيقافهم.. النائب العام السعودي يحرك دعوى جزائية ضد المسيئين للأمن في مكة

أمر النائب العام السعودي، سعود المعجب، مساء اليوم الجمعة، بتحريك دعوى جزائية ضد المسيئين لرجال الأمن في مكة المكرمة، واستمرار إيقافهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنّ “النائب العام وجَّه بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات التحقيق مع المعتدين والمسيئين لرجال الأمن في مكة المكرمة بعد التأكد من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

وأشارت إلى أنّ “النيابة العامة وجَّهت بالاستمرار في إيقاف المعتدين بعد إحالتهم إليها، ومباشرة التحقيق معهم، بناءً على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة في هذا الشأن”.

وحذّرت النيابة وفق “واس” من “المساس بما من شأنه إعاقة رجال الأمن عن واجبهم، والتعدي عليهم بالقول، أو الفعل، أو الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال المُوجبة للمساءلة الجزائية”.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سائقًا ومرافقتيه يتجاوزون في التلفظ على رجل مرور بعد إيقافهم من قبل الشرطة في مكة المكرمة، وفق ما أعلن المتحدث الإعلامي باسمها بوقت سابق.

وكانت القضية أثارت جدلًا عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #دق_على_عمتك، الذي انتقد فيه المعلقون سلوك السائق ومرافقتيه، وطريقة ابتزازهم اللا أخلاقية لرجل المرور.