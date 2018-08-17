القبض على السائق صاحب فيديو “دق على عمتك” وزوجته وابنته في السعودية (فيديو)

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، أنه تم توقيف السائق المخالف ومرافقتيه الذين ظهروا في مقطع فيديو أثناء تجاوزهم في التلفظ على رجل مرور.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق ومرافقتيه (زوجته وابنته)، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وذكر المتحدث الإعلامي، أنه وفي يوم الثلاثاء وأثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه عند تقاطع جسر المنصور في مكة المكرمة، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة، وعندما طلب رجل المرور من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض السائق التجاوب ورفع صوته بطريقة منفعلة، وسمع صوت فتاة يعتقد أنه يعود لابنته، وهي ترفع صوتها أيضًا على رجل المرور، بينما وجه السائق تهمًا باطلة لرجل الأمن، في محاولة لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي ارتكبها.

وكانت القضية قد أثارت جدلًا عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #دق_على_عمتك، الذي انتقد فيه المعلقون سلوك السائق ومرافقتيه، وطريقة ابتزازهم اللا أخلاقية لرجل المرور.