بالفيديو.. النائب العام سعود المعجب: “أخبار سارة” حول الفساد في السعودية قريبًا

قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، اليوم الثلاثاء، إن أخبارًا مطمئنة حول الفساد، سيسمعها السعوديون قريبًا، نافيًا وجود أيّ توقف لحملة مكافحة الفساد في المملكة، مؤكدًا أنها “قائمة ومستمرة”.

وأضاف المعجب، في مقابلة مع تلفزيون “الإخبارية” السعودي الرسمي، أنّ “الحملة ضد الفساد ستبقى قائمة ما دام يوجد هنالك فساد حتى لو بقضايا بسيطة”، مشيرًا إلى أنها “لن تنتهي إلا بانتهاء الفساد”.

إلى ذلك، أكد النائب العام السعودي أنّ “قضايا الفساد المنظورة أمام النيابة تحت الحصر، وأن الدولة بدأت جنيّ ثمار حملة المكافحة في جميع المرافق”.

ونوه إلى “أخبارٍ مبشرةٍ في هذا الشأن قريبًا”.