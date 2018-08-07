ضاحي خلفان يكشف حقيقة سمر بدوي.. تسببت في طرد السعودية للسفير الكندي

ضاحي خلفان يكشف حقيقة سمر بدوي.. تسببت في طرد السعودية للسفير الكندي

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بدولة الإمارات، إن مشكلة الناشطة السعودية سمر بدوي “عائلية” مع أهلها نتيجة خلافات مع والدها.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” اليوم: “سمر بدوي ناشطة في حقوق الإنسان..تحمل الشهادة الابتدائية..مشكلتها أسرية خلاف مع والدها..والمحاكم المختصة هي جهة اختصاص لاغير..هكذا وجدت مدون عنها العم جوجل”.

وأضاف متسائلًا: “أنا متأكد لو طلب من سمر بدوي أن تعرف حقوق الإنسان ما عرفتها !! خلافها أنها رافعة دعوى على والدها كيف حولها الغرب إلى سياسة”، واصفًا ذلك بأنه “سياسة بطيخ”.

واستغرب خلفان من تطرق البعض للحديث عن خرق في حقوق الإنسان خلال قضية سمر بدوي قائلًا: “في القانون …طالما قضية أي إنسان في القضاء..فحقوق التقاضي ..وهي جزء هام في حقوق الإنسان متاحة لجميع الأطراف الشاكي والمدعى عليه…..وهذا ما حدث لسمر بدوي بأن القضاء السعودي سمح لها برفع الدعوى على والدها… يبقى أين الخرق الذي يتكلم البعض عنه؟.

واستنكر خلفان محاولة بعض السياسيين الغربيين الظهور من خلال قضايا حقوق الإنسان بقوله: “مشكلة البعض من السياسيين الغربيين يريد يقول للعالم شوفوني…أنا مدافع عن حقوق الإنسان..حتى الذي لا حق له في دعواه”.

وطالب المسؤول الإماراتي من يتدخلون في مثل هذه القضايا بتركها للجهة التي تختص بها موضحًا: “أترك قضية سمر ووالدها وهي قضية عائلية لعدالة القضاء السعودي”.

وتابع خلفان في تناوله لقضية سمر بدوي: “المنظمات الحقوقية المحترمة..عندما تعرف أن قضية أي إنسان في القضاء تتراجع عن الدفاع عنه.. لسبب بسيط جدًا. لاسلطان على القضاء..وإلا تصبح الأمور فوضى. القاضي لا يحكم ببراءة أو إدانة إلا عن قناعة. هذه القناعة القضائية هي فوق كل اعتبار”.

وانتقد التدخل الغربي في القضية قائلًا: “العجيب أن بعض الغربيين مهما تطورنا كمجتمعات وحدثنا وحسنا في أمور أفضل حتى مما لديهم نبقى نحن الجهلة وهم اللي فاهمين كل حاجة والعربي غجري”.

 يذكر أن والد الناشطين رائف وسمر بدوي ظهر في مقطع مصور موجهًا لهما رسالة دعاهما فيها للعودة إلى الله، وترك الليبرالية السعودية التي لا ترضي الله ولا الرسول ولا المؤمنين على حد قوله.

وقال: “رسالتي هذه إلى أبنائي رائف بدوي وسمر بدوي، أولاً انا أدعوكم إلى التوبة لله سبحانه وتعالى، لأنه لن ينفعكم لا الليبراليين ولا أمريكا ولا منظمة العفو الدولية ولا هيومان رايتس ووتش ولا البرلمان الأوروبي ولا هيلاري كلينتون ولا البيت الأبيض ولا كندا”.

وشدد والد الناشطين على أن “الليبرالية أخذت أبناءه إلى طريق لا يرضي الله ولا الرسول ولا المؤمنين”، على حد قوله.

واشتعلت أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا بعدما طالبت وزيرة الخارجية الكندية، السعودية، بالإفراج عن سمر بدوي، وانضمت السفارة الكندية في السعودية، لموقف وزارة الخارجية، ونشرت عبر حسابها في موقع “تويتر” تغريدة في السياق ذاته.

واعتبرت السعودية الموقف الكندي تدخلًا في شؤون المملكة، وردت عليه بطرد السفير الكندي لدى المملكة، ووقف الابتعاث إليها وكذلك وقف العلاج فيها، بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها وحجوزاتها إلى تورنتو الكندية.

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