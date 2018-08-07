ضاحي خلفان يكشف حقيقة سمر بدوي.. تسببت في طرد السعودية للسفير الكندي

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بدولة الإمارات، إن مشكلة الناشطة السعودية سمر بدوي “عائلية” مع أهلها نتيجة خلافات مع والدها.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” اليوم: “سمر بدوي ناشطة في حقوق الإنسان..تحمل الشهادة الابتدائية..مشكلتها أسرية خلاف مع والدها..والمحاكم المختصة هي جهة اختصاص لاغير..هكذا وجدت مدون عنها العم جوجل”.

وأضاف متسائلًا: “أنا متأكد لو طلب من سمر بدوي أن تعرف حقوق الإنسان ما عرفتها !! خلافها أنها رافعة دعوى على والدها كيف حولها الغرب إلى سياسة”، واصفًا ذلك بأنه “سياسة بطيخ”.

سمر بدوي ناشطة في حقوق الإنسان..تحمل الشهادة الابتدائية..مشكلتها اسرية خلاف مع والدها..والمحاكم المختصة هي جهة اختصاص لاغير..هكذا وجدت مدون عنها العم جوجل

انا متأكد لو طلب من سمر بدوي ان تعرف حقوق الأنسان ما عرفتها !! خلافها انها رافعه دعوى على والدها

كيف حولها الغرب الى سياسة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2018

هذه يسمونها سياسة بطيخ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2018

واستغرب خلفان من تطرق البعض للحديث عن خرق في حقوق الإنسان خلال قضية سمر بدوي قائلًا: “في القانون …طالما قضية أي إنسان في القضاء..فحقوق التقاضي ..وهي جزء هام في حقوق الإنسان متاحة لجميع الأطراف الشاكي والمدعى عليه…..وهذا ما حدث لسمر بدوي بأن القضاء السعودي سمح لها برفع الدعوى على والدها… يبقى أين الخرق الذي يتكلم البعض عنه؟.

في القانون …طالما قضية اي انسان في القضاء..فحقوق التقاضي ..وهي جزء هام في حقوق الانسان متاحة لجميع الأطراف الشاكي والمدعى عليه…..وهذا ما حدث لسمر بدوي ان القضاء السعودي سمح لها برفع الدعوى على والدها… يبقى اين الخرق الذي يتكلم البعض عنه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2018

واستنكر خلفان محاولة بعض السياسيين الغربيين الظهور من خلال قضايا حقوق الإنسان بقوله: “مشكلة البعض من السياسيين الغربيين يريد يقول للعالم شوفوني…أنا مدافع عن حقوق الإنسان..حتى الذي لا حق له في دعواه”.

وطالب المسؤول الإماراتي من يتدخلون في مثل هذه القضايا بتركها للجهة التي تختص بها موضحًا: “أترك قضية سمر ووالدها وهي قضية عائلية لعدالة القضاء السعودي”.

مشكلة البعض من السياسيين الغربيين يريد يقول للعالم شوفوني…انا مدافع عن حقوق الانسان..حتى الذي لا حق له في دعواه. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2018

اترك قضية سمر ووالدها وهي قضية عائلية لعدالة القضاء السعودي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2018

وتابع خلفان في تناوله لقضية سمر بدوي: “المنظمات الحقوقية المحترمة..عندما تعرف أن قضية أي إنسان في القضاء تتراجع عن الدفاع عنه.. لسبب بسيط جدًا. لاسلطان على القضاء..وإلا تصبح الأمور فوضى. القاضي لا يحكم ببراءة أو إدانة إلا عن قناعة. هذه القناعة القضائية هي فوق كل اعتبار”.

المنظمات الحقوقية المحترمة..عندما تعرف ان قضية اي انسان في القضاء تتراجع عن الدفاع عنه..لسبب بسيط جدا.

لاسلطان على القضاء..والا تصبح الامور فوضى.

القاضي لا يحكم ببراءة او ادانة الا عن قناعة.

هذه القناعة القضائية هي فوق كل اعتبار. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2018

وانتقد التدخل الغربي في القضية قائلًا: “العجيب أن بعض الغربيين مهما تطورنا كمجتمعات وحدثنا وحسنا في أمور أفضل حتى مما لديهم نبقى نحن الجهلة وهم اللي فاهمين كل حاجة والعربي غجري”.

العجيب ان بعض الغربيين مهما تطورنا كمجتمعات وحدثنا وحسنا في امور افضل حتى مما لديهم نبقى نحن الجهلة وهم اللي فاهمين كل حاجة والعربي غجري.

????????????????✌ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 7, 2018

يذكر أن والد الناشطين رائف وسمر بدوي ظهر في مقطع مصور موجهًا لهما رسالة دعاهما فيها للعودة إلى الله، وترك الليبرالية السعودية التي لا ترضي الله ولا الرسول ولا المؤمنين على حد قوله.

وقال: “رسالتي هذه إلى أبنائي رائف بدوي وسمر بدوي، أولاً انا أدعوكم إلى التوبة لله سبحانه وتعالى، لأنه لن ينفعكم لا الليبراليين ولا أمريكا ولا منظمة العفو الدولية ولا هيومان رايتس ووتش ولا البرلمان الأوروبي ولا هيلاري كلينتون ولا البيت الأبيض ولا كندا”.

وشدد والد الناشطين على أن “الليبرالية أخذت أبناءه إلى طريق لا يرضي الله ولا الرسول ولا المؤمنين”، على حد قوله.

رسالة والدها … pic.twitter.com/FPDMkEIjgg — عبدالعزيز بن سمران (@sang20001) August 7, 2018

واشتعلت أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا بعدما طالبت وزيرة الخارجية الكندية، السعودية، بالإفراج عن سمر بدوي، وانضمت السفارة الكندية في السعودية، لموقف وزارة الخارجية، ونشرت عبر حسابها في موقع “تويتر” تغريدة في السياق ذاته.

واعتبرت السعودية الموقف الكندي تدخلًا في شؤون المملكة، وردت عليه بطرد السفير الكندي لدى المملكة، ووقف الابتعاث إليها وكذلك وقف العلاج فيها، بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية السعودية وقف رحلاتها وحجوزاتها إلى تورنتو الكندية.