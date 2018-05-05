ماذا قال ضاحي خلفان عن تواجد الإمارات بسقطرى؟

علق الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم السبت، على المستجدات بجزيرة سقطرى اليمنية، متهمًا الإخوان وحليفتهم قطر، بالوقوف وراء مثل هذه المحاولات.

وقال خلفان في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر:” الذين يحتجون على تواجد الإمارات في سقطرى هم الذين يحتجون على وجودها في قوات التحالف التي قدمت أبناءها لطرد عملاء الفرس من اليمن.. الإمارات قواتها في 85 % من الأراضي اليمنية، تشارك التحالف في غاياته العربية السامية”.

الذين يحتجون على تواجد الامارات في سقطرى هم الذين يحتجون على وجودها في قوات التحالف التي قدمت ابناءها لطرد عملاء الفرس من اليمن.

الامارات قواتها في ٨٥ % من الاراضي اليمنية تشارك التحالف في غاياته العربية السامية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 5, 2018

وأضاف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: “الإخوانيات والمرتزقة من تنظيم الحمدين لا يعجبهم دور دول التحالف الرامي إلى طرد شريفة وإخوانها.”