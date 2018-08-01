اعتقال سمر البدوي ونسيمة السادة ضمن “عملاء السفارات” في السعودية

ذكر ناشطون سعوديون أن سلطات المملكة احتجزت الناشطتين المثيرتين للجدل سمر البدوي ونسيمة السادة ضمن ما يعرف بـ”عملاء السفارات” المتهمين بالتواصل مع جهات خارجية، وتقديم دعم مالي لعناصر معادية للمملكة.

ولفت النشطاء إلى أن احتجاز سمر البدوي ونسيمة السادة تم أمس الثلاثاء.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي لهذا الأنباء، فيما لا يمكن لـ”إرم نيوز” الجزم بصحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونسيمة السادة وهي شيعية تقول إنها ناشطة خليجية، لكن سعوديين يهاجمونها باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة تبني آراء معادية للمملكة.

أما سمر البدوي فهي شقيقة مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة رائف بدوي المسجون بتهمة الإساءة إلى الإسلام، وسبق أن تم احتجازها في العام 2016 لفترة قصيرة قبل أن يُفرج عنها في وقت لاحق.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت الإفراج المؤقت عن 8 متهمين من “عملاء السفارات” واستمرار حبس آخرين.

وقالت النيابة في بيان إن المتهمين أقرّوا بقيامهم “بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة… تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا… تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.

ورحّب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببيان النيابة العامة وحذر “من الجماعات والأفراد المناوئين للدولة، والذين يستهدفون أمنها واستقرارها ويسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الصف من خلال أجندات حاقدة وتواصل مع دول ومنظمات معادية”.