بالفيديو.. السعودية تجري أكبر تجربة لتشغيل صفارات الإنذار

دوى صوت صفارات الإنذار، في عدة مدن سعودية، بينها العاصمة الرياض، ظهر اليوم الخميس، في أكبر تجربة يجريها الدفاع المدني السعودي؛ للتأكد من جاهزية تلك الصفارات التي تستخدم في أوقات الحروب والكوارث.

ووثق كثير من السعوديين والمقيمين في المملكة، مقاطع فيديو لشوارع السعودية خلال دوي صفارات الإنذار دون أن تتأثر الحركة وتنقلات السكان؛ بسبب تنبيههم مسبقًا بموعد التجربة.

ووجدت التجربة ردود فعل واسعة في المملكة من خلال تفاعل عشرات آلاف المدونين السعوديين مع التجربة، وتدوين ردود فعلهم عليها.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام في المملكة، تصدر الحديث عن صفارات الإنذار، كافة نقاشات السعوديين، مع حرص عشرات آلاف المغردين على توثيق الحدث النادر أو تدوين مشاعرهم تجاهه، والتي تراوحت بين الإحساس بالخوف والأمان.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن قبل نحو أسبوعين، عن إجراء التجربة على صفارات الإنذار، في كل من: مدينة الرياض ومحافظة الخرج ومحافظة الدرعية والمنطقة الشرقية بكامل محافظاتها.

وتشكل صفارات الإنذار أمرًا غير مألوف لفئة الشباب الذين يشكلون غالبية سكان المملكة، ولم يعايشوا حرب الخليج الثانية عندما غزا العراق جارته الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي، ودوت حينها صفارات الإنذار عدة مرات في السعودية.

ولم يسبق للرياض أن استخدمت صفارات الإنذار بالرغم من تعرض أراضيها للاستهداف بأكثر من 100 صاروخ باليستي حوثي منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي ضد الميليشيات المدعومة من إيران في آذار/مارس 2015، لكنها استخدمتها عدة مرات خلال هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق؛ خشية تشكل سيول جارفة.

مقطع لـ #صافرات_الانذار التي اطلقت اليوم

الحمد لله على نعمة الأمن والأمان ، الحمد لله على نعمة ولاة أمرنا وجنودنا البواسل .

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (عبر @snalqarni) pic.twitter.com/IaXuqVQRDQ — طرق الرياض (@Ruh_Rd) May 10, 2018

صافرات الانذار في الرياض من تصويري #صافرات_الانذار pic.twitter.com/etWfJb7B2d — سعد العيسى (@saad__alissa) May 10, 2018