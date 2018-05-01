السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب المغرب بمواجهة التدخلات الإيرانية

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، وقوفها إلى جانب المغرب في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ووحدتها الترابية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية:”إن حكومة المملكة تُدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيات حزب الله التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمّى بجماعة البوليساريو، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأكد المصدر وقوف السعودية إلى جانب المملكة المغربية في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها قطع علاقاتها مع إيران.